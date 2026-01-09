Arrecadação antecipada do IPVA 2026 na Região Celeiro ultrapassa R$ 21,9 milhões

O Governo do Rio Grande do Sul divulgou os valores arrecadados com o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026, realizado até o dia 30 de dezembro.

Nos 21 municípios que compõem a Região Celeiro, a arrecadação total chegou a R$ 21.972.861,79, valor que corresponde à quitação antecipada do imposto de 15.976 veículos, de uma frota regional que soma 106.117 automóveis (com base em dados de novembro de 2025).

O município de Três Passos, que possui a maior frota da região — 22.731 veículos —, liderou também em arrecadação, com um total de R$ 4.941.945,84. Na sequência aparecem Santo Augusto e Tenente Portela (ver tabela abaixo).

Na outra ponta, São Valério do Sul registrou a menor arrecadação, com R$ 145.857,92, seguido por Bom Progresso e Inhacorá.

Quando analisada a relação entre o número de veículos e o valor arrecadado, o destaque vai para o município de Humaitá, que apresentou o maior percentual de adimplência antecipada: 22,48% da frota. Isso significa que, dos 4.030 veículos registrados, 906 proprietários optaram pelo pagamento antecipado. Em seguida aparecem Vista Gaúcha e Três Passos.

No extremo oposto está Inhacorá, onde apenas 134 dos 1.496 veículos quitaram o imposto antecipadamente, representando 8,96% da frota. Miraguaí e Coronel Bicaco completam a lista dos municípios com menor percentual de pagamentos antecipados.

A média regional de veículos com IPVA quitado antecipadamente foi de 13,93%, percentual alcançado por apenas nove dos 21 municípios da Região Celeiro.

Repasse aos municípios

De acordo com a Constituição Federal, metade da arrecadação do IPVA é destinada ao município onde o veículo foi emplacado, após o desconto referente ao repasse obrigatório ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A outra metade líquida permanece nos cofres do Estado.

Análise regional

O resultado da arrecadação antecipada demonstra o esforço dos contribuintes da Região Celeiro em manter em dia suas obrigações tributárias, contribuindo diretamente para o fortalecimento das finanças municipais. Os valores arrecadados antecipadamente representam importante reforço de caixa para as prefeituras, especialmente em um período de ajustes orçamentários e preparação para o exercício financeiro de 2026. A expectativa é de que, até o vencimento das demais parcelas do IPVA, o índice de adimplência continue crescendo, refletindo o comprometimento dos proprietários de veículos com o desenvolvimento regional.

























