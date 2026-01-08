Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vitória e Mixto disputarão Brasileirão Feminino após 2 desistências

Clubes ocuparão vagas deixadas por Fortaleza e Real Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 21h19

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a participação dos times Vitória-BA e Mixto-MS este ano na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, após as desistências de Fortaleza e Real Brasília.

Em nota oficial publicada nesta quinta-feira (8), a entidade afirmou que o “desempenho recente das equipes na segunda divisão” foi determinante para o preenchimento das vagas. Os times baiano e sul-matogrossense encerram a Série A2 do ano passado, respectivamente, em quinto e sexto lugares.

Após uma temporada histórica em 2025 que resultou no inédito acesso à Série A1 do Brasileirão este ano, o Fortaleza anunciou o encerramento das atividades do futebol feminino – todas as categorias - no último dia 29, por determinação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na ocasião, em nota oficial, o clube justificou a decisão por conta da restrição orçamentária e da incapacidade financeira para manter a modalidade.

Além do sonhado acesso à elite do futebol nacional, as Leoas – apelido do time feminino feminino do Fortaleza – também foram campeãs cearenses e conquistaram o título da primeira edição da Copa Maria Bonita, que reuniu nove equipes do Nordeste. Enquanto as Leoas brilharam em 2025, o time masculino amargou o rebaixamento para a Série B do Brasileirão de 2026.

A desistência do Real Brasília-DF, tradicional representante do Distrito Federal no Brasileirão Feminino, ocorreu, segundo o clube, em razão da da saída do patrocinador master, o Banco de Brasília. A decisão foi anunciada pelas redes sociais no último dia de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 7 horas

Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane

Brasileiros voltam a jogar às 23h30 desta quinta (8) contra franceses
Esportes Há 1 dia

Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10

Em 2022 ela foi campeã e artilheira do Brasileiro e da Copa do Brasil
Esportes Há 1 dia

Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Eles estreiam a partir das 11h30 na chave de simples do WTT de Doha

 Van itinerante do Programa Esporte e Lazer em Movimento vai percorrer oito praias nesta temporada de veraneio -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo do Estado leva Programa Esporte e Lazer em Movimento para o litoral a partir de quinta-feira (8)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), dá inícionesta quinta-feira (8/1), em Torres, ao Circuito Verão em Movimento ...
Esportes Há 2 dias

Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025

É a 1ª vez que uma brasileira leva láurea de federação internacional

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
23° Sensação
2.7 km/h Vento
92% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 37 minutos

Casos de Síndrome Respiratória Grave estão em queda, diz InfoGripe
Internacional Há 37 minutos

Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela
Economia Há 37 minutos

Governo estuda isenção de tributos para Copa Feminina de 2027
Internacional Há 1 hora

Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que obriga SUS a elaborar protocolo para tratamento de sintomas do climatério

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,12%
Euro
R$ 6,29 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,321,01 -0,04%
Ibovespa
162,936,48 pts 0.59%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias