Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane

Brasileiros voltam a jogar às 23h30 desta quinta (8) contra franceses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 13h53

Os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz cravaram nesta quinta-feira (8) a segunda vitória no ATP de Brisbane (Austrália) e avançaram às quartas de final. Os gaúchos retornam à quadra hoje, a partir das 23h30 (horário de Brasília), contra os franceses a dupla dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul. O torneio abre a temporada 2026 do circuito profissional e é preparatório para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2026.

Nesta quinta (8), Matos e Luz selaram a classificação às quartas após vitória 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4) sobre o sueco Andre Goransson e o indiano Yukhi Bhambri, segunda dupla favorita ao título (cabeças de chave 2).

Na estreia, na última terça, os gaúchos derrotaram os anfitriões Cruz Hewitt - filho do ex-número 1 do mundo de simples Lleyton Hewitt – e James Duckworth, por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5).

No último domingo (4), o carioca João Fonseca, número 24 no ranking de simples, desistiu de participar do ATP de Brisbane por conta de uma lesão na região lombar.

