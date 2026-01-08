Quinta, 08 de Janeiro de 2026
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro

Redução do custo do querosene e concorrência são a causa, diz governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 13h03
Um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que o preço médio das passagens aéreas no Brasil caíram 20% no mês de novembro. No mesmo mês em 2024, a passagem nacional custava em média R$ 758,87. Em 2025, esse valor caiu para R$ 607,85.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a redução do preço médio das passagens se deu em virtude do custo do combustível dos aviões, que foi menor. “Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”.

O mesmo levantamento mostra que os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 em 2025 correspondem a 28,2% de todas as passagens vendidas. Apenas 6% das passagens foram vendidas acima de R$1.500. Em comparação com o ano anterior, 10% das passagens foram vendidas acima de R$1.500 e 17% dos bilhetes aéreos foram comercializados por até R$ 300.

Para o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo, houve um aumento de competitividade no setor aéreo brasileiro. “Nosso objetivo tem sido estimular a realização de investimentos e atrair novas empresas para o nosso mercado. Isso se traduz em passagens mais acessíveis e em mais brasileiros podendo voar”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
