Inmetro reforça orientações para compra segura de materiais escolares

Com a chegada de um novo ano letivo, aumenta em todo o país a procura por materiais escolares. Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) chama a atenção de pais e responsáveis para alguns cuidados essenciais na hora da compra, com o objetivo de assegurar que os itens atendam aos padrões de segurança e qualidade.

De acordo com o presidente do Inmetro, Márcio André Brito, a análise das informações presentes nas embalagens e a verificação da certificação oficial do órgão são passos fundamentais para evitar riscos à saúde e à integridade dos consumidores, especialmente das crianças.

Ele orienta que os responsáveis observem se os produtos possuem o selo do Inmetro, se são indicados para a idade do usuário e se estão sendo adquiridos em estabelecimentos regularizados, que garantem a procedência dos itens. Essas medidas contribuem para a prevenção de acidentes e para a escolha de materiais adequados ao uso escolar.

Diversos artigos utilizados no dia a dia dos estudantes precisam, obrigatoriamente, passar por certificação. Entre eles estão lápis de cor, canetas hidrográficas, borrachas, apontadores, massas para modelar e outros produtos comuns no ambiente escolar.

Recomendações para uma compra mais segura

Itens vendidos a granel: Em produtos como lápis, canetas e borrachas, é importante conferir se a embalagem expositora contém o selo do Inmetro.

Priorize o comércio formal: Compras realizadas em estabelecimentos regulamentados oferecem maior garantia de que os produtos seguem normas de segurança.

Verifique a certificação: O selo do Inmetro deve estar fixado no produto ou em sua embalagem, indicando que passou por testes de qualidade.

Solicite a nota fiscal: O documento comprova a origem do item e é essencial em caso de troca ou reclamação.

Materiais escolares regulamentados pelo Inmetro

Entre os artigos que devem atender às exigências do órgão estão apontadores, borrachas, ponteiras, canetas esferográficas, roller, gel e hidrográficas, colas líquidas ou sólidas, compassos, corretores, curvas francesas, estojos, esquadros, giz de cera, lápis de cor e grafite, lapiseiras, marcadores de texto, massas plásticas, lancheiras, normógrafos, pastas com aba elástica, réguas, tesouras de ponta redonda, transferidores e tintas utilizadas para pintura, como guache, aquarela, nanquim, tintas plásticas e para pintura a dedo.

A recomendação do Inmetro é que a atenção na escolha dos materiais faça parte do planejamento do retorno às aulas, garantindo mais segurança e tranquilidade para alunos e famílias.