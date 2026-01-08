Golpe do Falso Sobrinho faz nova vítima em Cruz Alta

Um novo caso de estelionato digital, registrado nesta semana na Delegacia de Polícia, revela a sofisticação dos criminosos que utilizam o WhatsApp para assumir o controle total de aparelhos celulares. A vítima, que acreditava estar auxiliando um familiar em uma transação comercial, acabou perdendo o acesso ao próprio dispositivo.

O Golpe: A Isca da Confiança

De acordo com o registro policial ocorrido na última segunda-feira (05), o crime teve início quando a vítima recebeu mensagens de um perfil que se passava por seu sobrinho. O golpista alegou que precisava de um “número seguro” para concluir uma suposta venda no site Mercado Livre e solicitou o número da vítima para validar a operação.

Imbuída pelo desejo de ajudar o parente, a vítima aceitou participar. Logo em seguida, recebeu um link e um código de seis dígitos. Seguindo as instruções do criminoso, ela clicou no link e inseriu a sequência numérica no campo indicado.

Perda de Controle e Bloqueio do Aparelho

A ação foi o suficiente para que os criminosos tomassem o controle remoto do celular. Segundo o relato contido na ocorrência, imediatamente após digitar o código, o aparelho apresentou um comportamento estranho, semelhante a uma “reinicialização de fábrica”, e a vítima foi completamente desconectada, não conseguindo mais acessar nenhuma função do dispositivo.

Riscos Financeiros

Embora a vítima tenha relatado possuir aplicativos bancários instalados, até o fechamento da ocorrência não haviam sido detectadas movimentações financeiras ou saques indevidos. No entanto, o perigo permanece, uma vez que o criminoso detém o acesso técnico ao aparelho, o que dificulta inclusive a identificação do número de origem das mensagens.

O caso foi encaminhado para a seção de investigação. A polícia orienta que a população jamais compartilhe códigos recebidos por SMS ou links enviados por aplicativos de mensagem, mesmo que o pedido venha de contatos conhecidos. A recomendação em casos de pedidos de ajuda financeira ou códigos é sempre realizar uma ligação ou videochamada para confirmar a identidade da pessoa.











