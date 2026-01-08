SEFAZ-RS estende prazo do talão de produtor até 2026

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (SEFAZ-RS) ampliou até 30 de abril de 2026 o período de uso do talão de produtor rural já impresso, no formato A4, para operações realizadas dentro do estado.

A prorrogação contempla produtores rurais que registraram receita bruta inferior a R$ 360 mil em pelo menos um dos anos de 2023 ou 2024, oferecendo um prazo maior para a adaptação ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

A iniciativa atende, sobretudo, a agricultura familiar, que ainda enfrenta dificuldades relacionadas à conectividade no meio rural, ao acesso à tecnologia e à capacitação. A decisão foi tomada a partir de negociações entre a FETAG-RS e o governo estadual.

A federação informa que aguarda a publicação do decreto que regulamentará oficialmente a medida e recomenda que os produtores procurem os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) para receber orientações e suporte técnico durante o processo de transição.