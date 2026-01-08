AMUCELEIRO realiza transmissão de presidência na Região Celeiro

Na manhã desta quarta-feira (07), a Associação dos Municípios da Região Celeiro (AMUCELEIRO) realizou a transmissão de cargo da presidência. Na ocasião, o prefeito de Redentora, Malberk Antoine Kunst Dullius, transmitiu oficialmente o cargo de presidente da entidade ao prefeito de Bom Progresso, Norimar Schossler, que passa a comandar a AMUCELEIRO no novo período de gestão.

Além do presidente, a nova diretoria é composta pelo prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel (PL), que assume como 1º Vice-Presidente, e pelo prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli (MDB), eleito 2º Vice-Presidente.

O Conselho Fiscal, é formado pelos prefeitos Rosemar Antônio Sala (Tenente Portela – PSD), Luiz Carlos Sandri (Humaitá – PP) e Arleu Valadar Machado (Coronel Bicaco – PDT). Como suplentes, Valcier Balestrin (Barra do Guarita – PT), Malberk Dullius (Redentora – MDB) e Elton Pilger (Tiradentes do Sul – MDB).

A nova diretoria assume com o compromisso de fortalecer a atuação conjunta dos municípios da Região Celeiro, defendendo pautas comuns e promovendo o desenvolvimento regional ao longo de 2026.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.