Caminhão pega fogo e causa explosões na BR 285 em Passo Fundo

Um incêndio de grandes proporções é registrado em uma carreta, na BR-285, em Passo Fundo. O fato ocorre no trecho entre Passo Fundo e Carazinho, nas proximidades da Be8 e da nova Cadeia Pública que está em construção.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Rádio Uirapuru que está no local, a carreta foi completamente tomada pelas chamas. A parte frontal da cabine foi consumida pelo fogo, com labaredas altas e intensa fumaça, além de várias explosões ouvidas no local, possivelmente relacionadas ao sistema de combustível do veículo.

O caminhão pertence a uma transportadora de Porto Xavier e estava carregado com alface, carga que foi embarcada na cidade de Mendonza, na Argentina, com destino final ao Rio de Janeiro. O motorista, de nacionalidade argentina, relatou que percebeu o incêndio ao olhar pelo retrovisor. Ele conseguiu encostar o veículo e sair a tempo, sem sofrer ferimentos.

Durante o incêndio, o caminhão ficou entre o acostamento e a pista, deixando apenas uma faixa liberada para o tráfego. O trânsito segue bloqueado de forma bastante perigosa, já que, não há equipes para controle, fazendo com que motoristas se arriscassem na contramão para passar pelo trecho.

Um caminhão-pipa auxilia no combate inicial às chamas, enquanto o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e estão em deslocamento para o local. A orientação é para que motoristas evitem a região devido ao risco de novas explosões e acidentes.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Apesar da perda total do veículo, não houve registro de feridos. A ocorrência está em andamento.