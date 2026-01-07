Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10

Em 2022 ela foi campeã e artilheira do Brasileiro e da Copa do Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 20h41

Com direito a trono e coroa de imperatriz, a atacante Bia Zaneratto está de volta ao Palmeiras. O reforço das Palestrinas para a temporada 2026 foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira (7). Artilheira e campeã do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2022, a jogadora volta ao time vestindo a camisa 10. Esta será a quarta passagem de Zaneratto pelo Alviverde, após duas temporadas no Kansas City Current (Estados Unidos).

"É bom demais poder voltar para casa. Todo o carinho que eu recebi quando estava aqui e até mesmo quando saí faz com que o coração bata mais forte na hora de tomar a decisão de voltar. Ter deixado as portas abertas também fez com que o meu coração ficasse sempre preenchido com esse carinho da torcida”, afirmou a jogadora, no site do Verdão. .

[Post Instagram]

A atleta de 32 anos é a segunda maior artilheira da história das Palestrinas, com 55 gols marcados em 83 jogos com a camisa alviverde. Zaneratto fica atrás apenas de Amanda Gutierres, de 24 anos, com 74 tentos em 103 partidas.

Defendendo o Kansas City Current ao lado das compatriotas Debinha e Lorena, Zaneratto foi campeã ano passado da Liga norte-americana de futebol feminino – a National Women's Soccer League (NWSL) –, uma das mais fortes do mundo. Mesmo assim, Zaneratto optou por retornar aos gramados brasileiros.

“Então, acho que é aproveitar esse momento que o futebol feminino do Palmeiras vive. Saí daqui com o sonho de que o Palmeiras conquistasse grandes coisas no sentido extra-campo também. A gente vê os resultados acontecendo. Espero vir para somar ainda mais e conquistar mais títulos com essa camisa”, completou a atacante, que já defendeu a seleção brasileira em quatro Copas do Mundos ( (2011, 2015, 2019 e 2023) e em duas Olimpíadas (2016 e 2020).

[Post Instagram]

Paulista de Araraquara, Zaneratto foi revelada pela Ferroviária e depois jogou no Santos, Bangu e Vitória das Tabocas. Antes do Kansas Current, atuou pelo Hyundai Steel Red Angels, (Coreia do Sul) e pelo Wuhan Xinjiyuan (China).

Além da atacante, o Palmeiras já havia investido na contratação de outros cinco reforços: Duda Santos, Ana Guimarães, Layssa Santos, Duda Basílio e Glaucia. As Palestrinas são as atuais campeãs da Copa do Brasil e foram semifinalistas do Brasileirão no ano passado.

