Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo

Defesa Civil emitiu estado de alerta para capital após chuvas e ventos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 19h58
Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingem a capital paulista desde a tarde desta quarta-feira (7) provocaram diversos pontos de alagamento e levaram a Defesa Civil a emitir alerta severo para a região metropolitana de São Paulo às 16h50.

Com o temporal, houve o registro de residências sem energia. De acordo com um boletim divulgado pela Enel, concessionária de energia elétrica que atende a Grande São Paulo, cerca de 43 mil clientes estão neste momento sem luz, sendo que 37 mil deles são moradores da capital.

Volume

Em cerca de três horas, os acumulados de chuva chegaram a 102 milímetros na região de Santana, na zona norte paulistana. Já em Aricanduva, na zona leste, o acumulado chegou a 77 milímetros, volume considerado elevado para tão pouco tempo de chuva. Além das chuvas, também foram registrados fortes ventos em alguns pontos da cidade. No Campo de Marte, por exemplo, a rajada de vento chegou a 80 quilômetros por hora.

Toda a capital paulista está em estado de atenção para chuvas, com exceção de Aricanduva e Itaquera , na zona leste, que estão em situação mais grave, o estado de alerta.

O estado de alerta é o mais alto da escala do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) e foi decretado porque houve transbordamento do Rio Aricanduva.

Até por volta das 18h de hoje, a capital paulista registrava 11 pontos de alagamento, principalmente nas zonas leste e central, e os Bombeiros computavam seis chamados para quedas de árvores e seis chamadas para enchentes.

Além dos pontos de alagamentos e da queda de árvores, a capital também registrava 257 km de congestionamento por volta das 18h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

© Paulo Pinto/Agência Brasil
DENGUE
