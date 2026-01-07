Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio

Jovem de 14 anos desapareceu no mar de Copacabana dia 31

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 15h59
Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado nessa terça-feira (6) por bombeiros, em Copacabana (altura do posto 3), é de Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos.

Em nota à Agência Brasil , o IML diz que o corpo do adolescente foi “liberado e aguarda a retirada pelos familiares."

Luiz Gabriel havia desaparecido na manhã do dia 31 de dezembro, quando foi atingido por onda na arrebentação quando brincava na faixa de areia da praia. Naquele dia, o mar de Copacabana estava agitado, com ressaca, e as ondas chegaram a 2,5 metros.

O adolescente era de Campinas (SP) e estava com familiares na praia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Passo Fundo Há 6 horas

Caixão de criança é encontrado às margens da estrada em Passo Fundo

O caixão estava violado, com sinais de desgaste provocados pelo tempo, especialmente na parte superior.

 Trabalho permite identificação de coincidências entre vestígios biológicos em locais de crime e pessoas já condenadas -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 6 horas

Rio Grande do Sul segue entre os Estados brasileiros que mais contribuem com a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos

O último Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), publicado em dezembro de 2025, manteve o Rio Grande do Sul na 4ª coloca...

 (Foto: Divulgação)
Estado Há 6 horas

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

Mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente até 30 de dezembro

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS

Nova lei determina busca ativa a beneficiários lesados

 (Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)
Segurança Há 7 horas

Casa segura: os aparelhos que você deve desligar da tomada ao sair de casa durante as férias

Especialistas alertam para riscos de curto-circuito, incêndios e desperdício de energia.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
32° Sensação
1.81 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Lei oficializa Julho Dourado para promover saúde animal e prevenir zoonoses
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova vistoria periódica para veículos com mais de cinco anos
Internacional Há 32 minutos

Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova mudança na fiscalização de peso de caminhões de até 74 toneladas
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova definição de insurgência criminal com pena de até 40 anos de prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,19%
Euro
R$ 6,29 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,091,06 -2,66%
Ibovespa
162,139,52 pts -0.93%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias