Motorista morre em capotamento de automóvel em São Martinho

Segundo informou o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, o Ford Focus transitava em direção à Boa Vista do Buricá quando saiu da pista para o lado direito, colidiu em árvores e capotou. O carro – com placas de Porto Xavier/RS – foi encontrado por moradores na manhã do sábado (22/05).

Jean Marcos de Castro Pinto, de 24 anos de idade e residente em São Martinho, estava sem vida dentro do veículo. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) realizou o levantamento e autorizou a retirada do corpo da vítima.

Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o acidente de trânsito.

