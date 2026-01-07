Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Governo divulga a classificação de candidatos a professor, especialista e apoio escolar do Banco de Cadastro Temporário

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), publicou, nesta quarta-feira (7/1), no Diário Oficial do Estado (DOE) , a lista de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/01/2026 às 13h43
Governo divulga a classificação de candidatos a professor, especialista e apoio escolar do Banco de Cadastro Temporário
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), publicou, nesta quarta-feira (7/1), no Diário Oficial do Estado (DOE) , a lista de candidatos inscritos e a classificação com empates referentes ao Banco de Cadastro Temporário. A divulgação ocorre por meio de um conjunto de editais que detalham a situação dos candidatos às funções de professor, especialista e apoio escolar.

Os candidatos que discordarem de sua classificação podem interpor recurso até as 12h desta sexta-feira, 9 de janeiro. O procedimento deve seguir as orientações previstas nos editais publicados. O Banco de Cadastro Temporário foi aberto no final de 2025. As oportunidades contemplaram todas as regiões do Estado, com vagas nas áreas de docência, especialização e apoio técnico e escolar, com inscrições realizadas de forma on-line.

Para os casos em que houve empate na classificação, a Seduc realizará sorteios públicos para definição da ordem final. Para a categoria de professores, o sorteio está marcado para o dia 15 de janeiro, às 11h. Já para a função de apoio escolar, o sorteio ocorrerá no mesmo dia, às 14h. Não houve empate entre os candidatos classificados para a função de especialista, não sendo necessário sorteio nesse caso.

Transparência ao processo

Os sorteios serão transmitidos ao vivo pelo Canal TV Seduc RS, na plataforma YouTube, garantindo transparência ao processo. A homologação final da classificação está prevista para o dia 23 de janeiro de 2026. O Banco de Cadastro Temporário terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação final.

Continuidade assegurada

A criação e atualização do Banco de Cadastro Temporário representam uma estratégia fundamental para a continuidade das atividades educativas nas escolas da Rede Estadual. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Ao formar um cadastro atualizado de profissionais habilitados, incluindo professores, especialistas e servidores de apoio, a Seduc assegura que as demandas emergenciais e eventuais substituições possam ser atendidas com agilidade, sem prejudicar o andamento das aulas e serviços escolares.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

(Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc)
