Ambulância da Prefeitura de Humaitá tomba ao lado da ERS 155

Por volta das 18 horas da sexta-feira (21/05), uma ambulância de propriedade da Prefeitura de Humaitá tombou ao lado da ERS 155, no interior de Santo Augusto.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou que o veículo buscaria um paciente em Ijuí, no entanto, no Km 64 da rodovia – imediações do trevo de acesso ao município de Chiapetta – aquaplanou e saiu da pista. Chovia forte no momento do acidente de trânsito.

O motorista e a técnica de enfermagem que viajavam na ambulância não sofreram ferimentos mais graves.

