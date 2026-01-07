Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Governo do Estado leva Programa Esporte e Lazer em Movimento para o litoral a partir de quinta-feira (8)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), dá inícionesta quinta-feira (8/1), em Torres, ao Circuito Verão em Movimento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/01/2026 às 12h47
Van itinerante do Programa Esporte e Lazer em Movimento vai percorrer oito praias nesta temporada de veraneio -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), dá inícionesta quinta-feira (8/1), em Torres, ao Circuito Verão em Movimento 2026, dentro do Programa Esporte e Lazer em Movimento. A ação será realizada no Chalé Memorial do Surf, na Praia dos Molhes.

A iniciativa integra a Operação Verão Total 2025/2026 , que tem como objetivo reafirmar o compromisso com a promoção da cidadania, da convivência comunitária e do bem-estar nas regiões litorâneas, por meio do fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer. Com a iniciativa, a van itinerante da SEL vai percorrer as praias do Litoral Norte levando diversão e lazer para os veranistas gaúchos.

O circuito, que é voltado às crianças, adolescentes e público em geral, oferece atividades gratuitas com uma programação diversificada que inclui práticas esportivas e oficinas recreativas. Também disponibiliza a unidade móvel equipada com jogos comoxadrez, tênis de mesa, futmesa e vôlei, além de oficinas de pintura, brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas.

“Com o Circuito Verão em Movimento, estamos levando esporte, lazer e cidadania diretamente para o Litoral Norte. É uma ação que aproxima o governo das pessoas, oferece atividades gratuitas para crianças, jovens e famílias e incentiva hábitos saudáveis durante o verão”, ressalta o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

A edição de 2026 também contará com o colaboração do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (Cref2-RS), que participará com aulas de ritmos, orientações de saúde e incentivo à prática esportiva, contribuindo para a promoção de hábitos saudáveis e da qualidade de vida.

As atividades do circuito vão ocorrer sempre de quinta-feira a domingo, em áreas à beira-mar disponibilizadas pelos municípios parceiros do Litoral Norte.

Além de jogos e atividades esportivas para adultos e adolescentes, a unidade móvel também oferece brincadeiras para as crianças -Foto: Divulgação SEL
Cronograma Circuito Verão em Movimento 2026

  • 08 a 11/1– Torres

  • 15 a 18/1– Magistério

  • 22 a 25/1– Atlântida

  • 29/1 a 1º/2– Balneário Pinhal

  • 05 a 08/2– Cidreira

  • 12 a 15/2– Imbé

  • 19 a 22/2– Tramandaí

  • 26 a 1º/3– Xangri-Lá

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

