Caixão de criança é encontrado às margens da estrada em Passo Fundo

Na manhã desta quarta-feira (7), um caixão de pequeno porte, aparentemente destinado a uma criança, foi encontrado às margens da estrada, próximo à entrada do Parque de Rodeios da Roselândia, em Passo Fundo. O objeto estava na beira da pista, próximo a uma área de mata, a cerca de 100 metros do conhecido pórtico das botas.

A reportagem policial da Rádio Planalto News esteve no local e confirmou a autenticidade da denúncia. O caixão estava violado, com sinais de desgaste provocados pelo tempo, especialmente na parte superior. No local, não foi encontrado qualquer sinal de corpo nem restos mortais nas proximidades.

Até o momento, não há informações sobre a procedência do pequeno caixão nem sobre como ele foi deixado na área.

Os órgãos de segurança foram comunicados e o caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do fato.