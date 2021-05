Polícia Civil apura causa da morte de homem no interior de Três Passos

Um homem de 47 anos de idade morreu depois de sofrer uma queda para dentro do poço que é utilizado para facilitar o acesso para limpeza da esterqueira. O fato aconteceu numa propriedade rural situada em Lajeado Três Passos, interior do município.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte. O corpo do indivíduo foi retirado pelos bombeiros na tarde da sexta-feira (21/05) e encaminhado para a necropsia. O exame apontará o que provocou o óbito.

