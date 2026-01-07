Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

Mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente até 30 de dezembro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
07/01/2026 às 11h25
(Foto: Divulgação)

A arrecadação de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Rio Grande do Sul e os municípios em que os veículos estão emplacados.

O balanço foi finalizado na segunda-feira (5) pelo governo do Estado, por meio da Sefaz (Secretaria da Fazenda). No total, mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente. A frota total no Rio Grande do Sul é de 7,9 milhões de veículos, sendo que 48% são isentos do pagamento.

Quem quitar o IPVA nos primeiros meses de 2026 ainda terá descontos que variam de 3% (até 31 de janeiro) a 1% (até 31 de março). Além disso, os proprietários também poderão obter os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão descontos máximos de 22,40% (janeiro), 21,60% (fevereiro) e 20,80% (março).

Também é possível pagar o IPVA em seis parcelas, de janeiro a junho. O parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão, com o pagamento da primeira parcela, até 30 de janeiro de 2026.

As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Mas é necessário que o parcelamento inicie em janeiro e que os contribuintes gerem todos os meses um novo QR Code para o pagamento. O prazo final para os contribuintes quitarem o tributo em cota única é em 30 de abril.

Repasse aos municípios

Conforme prevê a Constituição Federal, o município onde o veículo foi emplacado recebe metade do recurso arrecadado (com o desconto do repasse ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb). A outra fatia líquida do tributo permanece nos cofres do Estado.

Detentora da maior frota tributável do Estado, Porto Alegre concentrou a maior arrecadação bruta, com R$ 297,5 milhões. Em segunda posição, aparece Caxias do Sul, com arrecadação de R$ 115,7 milhões até dezembro. Entre as cinco cidades em que a arrecadação foi maior estão, ainda, Pelotas, com R$ 49,5 milhões, Santa Maria, com R$ 49,2 milhões, e Canoas, com R$ 47,7 milhões.

Os valores arrecadados e repassados aos municípios relativos à antecipação do IPVA 2026 podem ser pesquisados no site da Sefaz sobre o IPVA 2026. As transferências de recursos aos municípios ocorrem diariamente, de acordo com os ritos legais de verificação do valor arrecadado.





