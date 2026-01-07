Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS

Nova lei determina busca ativa a beneficiários lesados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 11h19
Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que proíbe descontos de mensalidades de associações nos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova legislação determina ainda busca ativa a beneficiários lesados em decorrência de descontos indevidos e prevê o seu ressarcimento.

A mudança, promovida na Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991), veda o desconto mesmo com a autorização expressa do beneficiário, atribuindo a obrigação de ressarcimento de desconto indevido a associação ou a instituição financeira em até 30 dias . A exceção é para autorização prévia, pessoal e específica, com autenticação por biometria, com reconhecimento facial ou impressão digital e assinatura eletrônica.

A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7) e também disciplina o sequestro de bens de pessoas investigadas ou acusadas pelos crimes relativos ao descontos indevidos nos benefícios do INSS.

O debate que resultou com a mudança na legislação teve início após a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrarem a Operação Sem Desconto , em abril de 2025.

A investigação tornou pública a existência de um esquema que lesou milhões de beneficiários do INSS em todo o Brasil. Desde então, todos os acordos de cooperação técnica que permitiam mensalidades associativas diretamente nos benefícios foram suspensos. Uma força-tarefa foi iniciada para a devolução dos valores aos pensionistas lesados.

De acordo com o último balanço do INSS, até o dia 5 de janeiro já foram ressarcidos R$ 2.835.784.151,87 às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações em benefícios previdenciários. O valor corresponde a 4.160.369 solicitações de contestação apresentadas por aposentados e pensionistas que questionaram os descontos irregulares.

Mais de 72,5 milhões de consultas sobre descontos indevidos foram registradas no aplicativo Meu INSS, das quais 38,7 milhões constataram a inexistência do desconto . Ainda há mais de 6,3 milhões de pedidos de contestações em aberto. Já foram reconhecidos 131.715 casos de descontos indevidos.

(Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Passo Fundo Há 1 hora

Caixão de criança é encontrado às margens da estrada em Passo Fundo

O caixão estava violado, com sinais de desgaste provocados pelo tempo, especialmente na parte superior.

 Trabalho permite identificação de coincidências entre vestígios biológicos em locais de crime e pessoas já condenadas -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 1 hora

Rio Grande do Sul segue entre os Estados brasileiros que mais contribuem com a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos

O último Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), publicado em dezembro de 2025, manteve o Rio Grande do Sul na 4ª coloca...

 (Foto: Divulgação)
Estado Há 1 hora

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

Mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente até 30 de dezembro

 (Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)
Segurança Há 2 horas

Casa segura: os aparelhos que você deve desligar da tomada ao sair de casa durante as férias

Especialistas alertam para riscos de curto-circuito, incêndios e desperdício de energia.

 (Foto: Divulgação)
Nascimentos 2026 Há 2 horas

Tenente Portela registra o primeiro nascimento de 2026 na região

Bebê nasceu no Hospital Santo Antônio à meia-noite e simbolizou esperança no início do novo ano, outros 3 bebês marcaram o início de 2026 na região Celeiro

