Casa segura: os aparelhos que você deve desligar da tomada ao sair de casa durante as férias

Se for aproveitar o início do ano para viajar ou passar um período fora de casa, é importante retirar diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada. Isso porque, em casos como de uma sobrecarga de energia, manter os itens conectados a uma fonte de energia pode levar a um curto-circuito e, na pior das hipóteses, provocar um incêndio.

“As pessoas devem se preocupar em deixar os principais aparelhos funcionando quando não estão em casa. Enquanto muitos aparelhos são projetados com recursos de segurança, a combinação de calor, eletricidade e água ainda traz algum risco se algo funcionar mal”, alertou o professor de Engenharia Mecânica da Southern Illinois University, nos Estados Unidos, Sangjin Jung ao The New York Times.

Um dos aparelhos mais arriscados são os secadores. De acordo com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, bombeiros americanos responderam a uma média de 10,2 mil incêndios domésticos com secadores na ignição envolvidos por ano entre 2018 e 2022, deixando cinco mortos, 222 feridos e mais de 200 milhões de dólares de prejuízo.

Nesse mesmo sentido, carregadores de celulares e notebooks também são um perigo. O motivo é simples: ao deixá-los conectados por muito tempo, sem poder monitorá-los, a fiação interna pode sofrer um choque de tensão e assim derreter ou, lançar uma faísca que provoca um incêndio ao encontrar um material inflamável.

“Se você deixá-lo conectado, um carregador irá continuamente puxar uma pequena quantidade de energia. Parte dessa energia é usada para manter os circuitos de controle e proteção funcionando enquanto o resto é perdido como calor”, explicou Glen Farivar, professor do departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade de Melbourne, na Austrália, em artigo publicado no The Conversation.

“Quando olhamos para um pequeno carregador individual, essa quantidade é insignificante. No entanto, se você adicionar todos os carregadores em sua casa para vários dispositivos, com o tempo a energia desperdiçada pode ser significativa”, continua.

Por isso, as recomendações são especialmente importantes para a famosa extensão ou benjamim (adaptador que “multiplica” uma única tomada), que pode conectar diversos aparelhos simultaneamente. Ao transportar uma maior carga elétrica, este aparelho pode ficar sobrecarregado e causar uma descarga que gera desde uma queda de energia até uma explosão.

“Quando você pensa em comprar produtos elétricos, deve sempre considerar o consumo real de cada aparelho ou objeto a ser conectado, e a soma total das potências, uma vez que as extensões ou benjamins são limitadas pela bitola, comprimento e conexões do cabo no momento de sua fabricação e certificação”, disse o engenheiro Luis Aarón Barra ao portal Bío Bío Chile.

Farivar acrescentou ainda que carregadores se desgastam ao longo do tempo quando a eletricidade flui através deles, particularmente quando a tensão da rede elétrica aumenta temporariamente acima de seu valor nominal. Por isso, desconectá-los quando sair de casa pode ser uma estratégia importante também para estender a sua vida útil.

“Esse envelhecimento precoce não deve ser alarmante para dispositivos modernos, graças ao seu design e controle aprimorados. Mas é particularmente preocupante para carregadores baratos e não certificados. Estes muitas vezes não têm níveis apropriados de proteção e podem ser um risco de incêndio”, afirmou.

Além disso, a Organização de Consumidores e Usuários (OCU) da Colômbia explica que alguns eletrodomésticos consomem energia mesmo quando não estão em uso. Por isso, desligá-los, além de reduzir o risco de incidentes, representa uma economia financeira importante.

— Veja a lista dos itens para retirar da tomada antes de sair de casa:

* Carregadores de celulares, computadores ou dispositivos como relógios inteligentes: embora não representem um grande risco, desligá-los pode gerar economia de energia;

* Roteador, televisores, computadores e assistentes virtuais: desligá-los diminui o risco de incêndios causados por picos de tensão;

* Micro-ondas, fornos, aquecedores e aparelhos de ar-condicionado: especialmente se compartilham a mesma tomada, é necessário deixá-los desligados;

* Máquina de lavar, lava-louças e secadora: devem ser deixadas desligadas e vazias também para evitar maus odores.

Geladeira

Segundo o Corpo de Bombeiros de Bogotá, um dos eletrodomésticos de maior risco quando mantido na tomada é também a geladeira. No entanto, se for desligada, os alimentos podem estragar. Por isso, a recomendação é deixá-la ligada, mas sem interferência de outros cabos e garantindo que sua tomada original esteja em um bom estado.

É importante também deixar ao menos 4 cm de folga na parte superior da geladeira e cerca de 1,5 cm em ambos os lados e na parte de trás, para permitir a ventilação adequada. Se o aparelho tiver um dispensador de água e fabricante de gelo, a verificação das condições da linha de água também é crucial para evitar inundações.













■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.







