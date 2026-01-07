Tenente Portela registra o primeiro nascimento de 2026 na região

O ano de 2026 começou com emoção e expectativa nas maternidades da região, tendo Tenente Portela como destaque no primeiro registro de nascimento do ano. À 0h45 do dia 1º de janeiro, no Hospital Santo Antônio, nasceu Isabely Elisa Candelone da Santos, o primeiro bebê de 2026.

A menina veio ao mundo por meio de parto normal humanizado, em um ambiente marcado pelo cuidado, respeito e acolhimento. A chegada de Isabely encheu de alegria a mãe, Suellen da Conceição Santos, e mobilizou a equipe da maternidade, que destacou o nascimento como um símbolo de novos começos e esperança para o ano que se iniciava.

Poucas horas depois, às 2h51, foi registrado o segundo nascimento de 2026 na região, na Maternidade do Hospital Pio XII, em Seberi. Pedro Henrique, natural de Jaboticaba, nasceu por parto cesáreo, medindo 47 centímetros e pesando 2,880 quilos. Filho de Camila e Natanael, o recém-nascido recebeu as boas-vindas da equipe hospitalar, que desejou saúde e uma vida abençoada à família.

Já no período da tarde, às 14h11 do dia 1º de janeiro, o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões registrou o nascimento de Luiza Moraes de Moraes. A bebê nasceu pesando 2,824 quilos e medindo 47 centímetros. O parto foi conduzido pelo obstetra Dr. Rafael Furini, com atendimento da pediatra Dra. Amanda Sobrosa, da anestesista Michele Cigana e da equipe de enfermagem. Luiza foi entregue aos pais, Taís e Henrique, em um momento marcado por emoção e celebração.

Minutos depois, às 14h17, o Hospital Comunitário Sarandi – Sistema de Saúde Vila Nova registrou o nascimento de Maria Helena Ribeiro, a primeira bebê de Sarandi em 2026. A menina pesou 2,586 quilos e é filha de Ketlyn Ribeiro e Guilherme Hahn, naturais de Trindade do Sul. A equipe desejou saúde à recém-nascida e felicidades à família.

Os primeiros nascimentos de 2026 representam renovação, esperança e novos começos, além de evidenciarem o trabalho dedicado das equipes de saúde que acolheram as primeiras vidas do ano nos hospitais da região, com Tenente Portela marcando o início desse novo ciclo.