Temperatura pode chegar a 36°C no domingo em São Paulo

A temperatura em São Paulo pode chegar a 36°C no próximo domingo (11), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima deve ficar em 21°C, além da presença de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. Ainda segundo a previsão, a temperatura aumenta gradativamente ao longo dos próximos dias.

Esta quarta-feira (7) tem manhã com sol e rápida elevação da temperatura na cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). Segundo as estações meteorológicas automáticas do CGE, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 18,2°C.

Hoje, a máxima deve alcançar 29°C e os menores índices de umidade se aproximam dos 45%.

“Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade”, diz nota do órgão. Há ainda potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

O banco de dados do CGE informou que janeiro acumulou - até às 7h desta quarta-feira - 10,8mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 4,2% dos 256,4mm esperados para o mês.

Sol e calor nos próximos dias

Na quinta-feira (8), a previsão é de sol entre nuvens e temperatura em elevação entre o período da manhã e as primeiras horas da tarde.

As pancadas de chuva com forte intensidade podem acontecer de forma isolada entre o meio e o fim da tarde com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. Os termômetros devem oscilar entre 19°C ao amanhecer e 30°C à tarde.

Na sexta-feira (9), o cenário é de previsão de sol, poucas nuvens e termômetros em elevação. Por conta do calor, áreas de instabilidade devem se formar e provocar pancadas de chuva de forma isolada com até forte intensidade do meio para o fim da tarde. Os termômetros oscilam entre 20°C ao amanhecer e 31°C à tarde.