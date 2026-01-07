Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temperatura pode chegar a 36°C no domingo em São Paulo

Previsão é da Meteorologia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 10h58
Temperatura pode chegar a 36°C no domingo em São Paulo
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A temperatura em São Paulo pode chegar a 36°C no próximo domingo (11), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima deve ficar em 21°C, além da presença de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. Ainda segundo a previsão, a temperatura aumenta gradativamente ao longo dos próximos dias.

Esta quarta-feira (7) tem manhã com sol e rápida elevação da temperatura na cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). Segundo as estações meteorológicas automáticas do CGE, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 18,2°C.

Hoje, a máxima deve alcançar 29°C e os menores índices de umidade se aproximam dos 45%.

“Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade”, diz nota do órgão. Há ainda potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

O banco de dados do CGE informou que janeiro acumulou - até às 7h desta quarta-feira - 10,8mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 4,2% dos 256,4mm esperados para o mês.

Sol e calor nos próximos dias

Na quinta-feira (8), a previsão é de sol entre nuvens e temperatura em elevação entre o período da manhã e as primeiras horas da tarde.

As pancadas de chuva com forte intensidade podem acontecer de forma isolada entre o meio e o fim da tarde com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. Os termômetros devem oscilar entre 19°C ao amanhecer e 30°C à tarde.

Na sexta-feira (9), o cenário é de previsão de sol, poucas nuvens e termômetros em elevação. Por conta do calor, áreas de instabilidade devem se formar e provocar pancadas de chuva de forma isolada com até forte intensidade do meio para o fim da tarde. Os termômetros oscilam entre 20°C ao amanhecer e 31°C à tarde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Passo Fundo Há 1 hora

Caixão de criança é encontrado às margens da estrada em Passo Fundo

O caixão estava violado, com sinais de desgaste provocados pelo tempo, especialmente na parte superior.

 Trabalho permite identificação de coincidências entre vestígios biológicos em locais de crime e pessoas já condenadas -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 1 hora

Rio Grande do Sul segue entre os Estados brasileiros que mais contribuem com a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos

O último Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), publicado em dezembro de 2025, manteve o Rio Grande do Sul na 4ª coloca...

 (Foto: Divulgação)
Estado Há 1 hora

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

Mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente até 30 de dezembro

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS

Nova lei determina busca ativa a beneficiários lesados

 (Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)
Segurança Há 2 horas

Casa segura: os aparelhos que você deve desligar da tomada ao sair de casa durante as férias

Especialistas alertam para riscos de curto-circuito, incêndios e desperdício de energia.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
30° Sensação
2.22 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias
Internacional Há 6 minutos

Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova até 4 anos de prisão para agente público que impedir ilegalmente acesso de cidadãos a armas
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
Sociedade Há 47 minutos

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,34%
Euro
R$ 6,30 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,251,27 -2,40%
Ibovespa
161,847,56 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias