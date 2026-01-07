Operação Terra Forte inicia diagnósticos em 131 municípios do RS

O governo do Estado iniciou, na terça-feira (6/1), as saídas a campo do Programa Operação Terra Forte em 131 municípios do Rio Grande do Sul. A ação marca o começo das visitas técnicas às propriedades beneficiadas, com foco na realização de diagnósticos e na elaboração dos Planos Individuais de Ações Integradas (Piais). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e executada pela Emater/RS-Ascar.

Até o momento, os 131 municípios estão aptos para a fase de diagnóstico e construção dos Piais, considerada uma etapa central do programa. O Piai é um documento técnico individualizado, elaborado com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural (Aters), que estabelece ações voltadas à recuperação produtiva e ambiental, além do fortalecimento da resiliência climática das propriedades rurais.

Com base nesse plano, cada agricultor familiar poderá receber um auxílio financeiro de até R$ 30 mil, pago em parcela única por meio do Cartão Cidadão, destinado à execução das medidas previstas no documento técnico.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, a recuperação do solo é estratégica para assegurar produtividade, renda e sustentabilidade na agricultura familiar. Segundo ele, investir na recuperação do solo significa investir no futuro do setor. Covatti destacou ainda que a Operação Terra Forte fortalece a base produtiva das propriedades e só é possível graças à parceria com a Emater/RS-Ascar, que garante assistência técnica qualificada e presença permanente em todas as regiões do Estado.

Em solenidade realizada no dia 22 de dezembro, na sede da Emater/RS-Ascar, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite entregou os primeiros 12 Cartões Cidadão a produtores contemplados pelo programa. Na mesma ocasião, foram entregues 121 veículos para reforçar a capacidade operacional da Emater/RS-Ascar, ampliando as condições de deslocamento das equipes técnicas que atuam junto aos agricultores familiares em todo o Rio Grande do Sul. Também foram distribuídos 535 aparelhos de telefonia móvel às equipes envolvidas na execução da iniciativa.

O presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz, afirmou que o enfrentamento dos desafios atuais exige a integração entre conhecimento técnico, presença no campo e compromisso com o produtor rural. Para ele, colocar em prática o maior programa de recuperação de solos do Estado reforça a importância da extensão rural como instrumento essencial, capaz de transformar conhecimento técnico em resultados concretos para os produtores e para a agricultura gaúcha.

O Programa Operação Terra Forte é financiado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), com investimento inicial de R$ 300 milhões. A iniciativa integra o Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e preparar o Estado para o futuro, com mais resiliência.

A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa Terra Forte está prevista para a próxima semana. O colegiado será formado por representantes de 15 instituições, entre elas órgãos do governo estadual, secretarias, Farsul, Fetraf, Fetag e Emater/RS-Ascar.

O programa está estruturado em quatro eixos de atuação: transferência direta de recursos ao produtor; assistência técnica e extensão rural, com diagnósticos e elaboração dos Piais; qualificação de patrulhas agrícolas mecanizadas; e governança com parcerias institucionais.

Considerado o maior programa de recuperação socioprodutiva, ambiental e de resiliência climática da agricultura familiar já proposto pelo Estado, o Terra Forte estimula práticas sustentáveis, difunde tecnologias de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e posiciona a agricultura familiar como protagonista no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul.

Está prevista a análise de cerca de 250 novos processos, com a publicação da relação de municípios que terão beneficiários selecionados. A divulgação deve ocorrer no Diário Oficial do Estado (DOE-RS), com previsão até o dia 9 de janeiro de 2026.

Os agricultores familiares interessados em obter mais informações podem procurar os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].











