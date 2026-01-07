HCI realiza primeira captação de órgãos de 2026

Na tarde de terça-feira, 6 de janeiro, o Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) realizou a primeira captação de órgãos de 2026. Foram captados rins e córneas de uma paciente do sexo feminino, que foi a óbito em decorrência de um AVC hemorrágico.

A captação foi possível graças ao trabalho integrado das equipes da instituição, com destaque para a atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).

A enfermeira coordenadora da UTI Adulto do HCI e presidente da CIHDOTT, Deise Piccoli Steinke, destacou que, pela primeira vez, a instituição vivenciou dois protocolos de captação em andamento simultaneamente — um autorizado pela família e outro não.

“O desejo do paciente, quando manifestado em vida, ou a decisão dos familiares, será sempre respeitado. Por isso, é fundamental falar sobre o tema e manifestar esse desejo ainda em vida, mesmo sendo um assunto delicado”, ressalta.

Deise também apontou o crescimento no número de protocolos abertos e de captações efetivadas nos últimos anos, embora tenha ponderado que ainda há um longo caminho a percorrer no processo de conscientização da comunidade sobre a importância da doação de órgãos.

“Observamos uma evolução significativa, resultado do trabalho contínuo da CIHDOTT, com ações que ampliam o diálogo sobre o tema. No entanto, ainda há muito a ser feito. Nosso trabalho costuma ganhar visibilidade quando a captação é efetivada, mas, apenas em 2025, foram abertos 10 protocolos, envolvendo inúmeros formulários, contatos, exames, ligações com órgãos responsáveis e ajustes de agendas. São muitos detalhes que precisam se alinhar e, infelizmente, a efetivação nem sempre acontece devido à negativa familiar”, explica.

Para a realização da captação, estiveram envolvidas as equipes da Organização de Procura de Órgãos (OPO 7), da Central Estadual de Transplantes e da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, além da atuação da UTI Adulto, do Centro Cirúrgico e dos setores de apoio do HCI.

*Dados sobre protocolos e captações de órgãos no HCI*

• *2022:* 5 protocolos de morte encefálica | 2 captações de múltiplos órgãos

• *2023:* 7 protocolos de morte encefálica | 2 captações de múltiplos órgãos

• *2024:* 8 protocolos de morte encefálica | 4 captações de múltiplos órgãos

• *2025:* 10 protocolos de morte encefálica | 3 captações de múltiplos órgãos (sendo 1 de coração)

• *2026:* 2 protocolos de morte encefálica | 1 captação de rins e córneas

