Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

HCI realiza primeira captação de órgãos de 2026

Procedimento resultou na captação de rins e córneas e reforça a importância da conscientização sobre a doação de órgãos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: HCI
07/01/2026 às 09h59
HCI realiza primeira captação de órgãos de 2026
(Foto: HCI)

Na tarde de terça-feira, 6 de janeiro, o Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) realizou a primeira captação de órgãos de 2026. Foram captados rins e córneas de uma paciente do sexo feminino, que foi a óbito em decorrência de um AVC hemorrágico.

A captação foi possível graças ao trabalho integrado das equipes da instituição, com destaque para a atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).

A enfermeira coordenadora da UTI Adulto do HCI e presidente da CIHDOTT, Deise Piccoli Steinke, destacou que, pela primeira vez, a instituição vivenciou dois protocolos de captação em andamento simultaneamente — um autorizado pela família e outro não.

“O desejo do paciente, quando manifestado em vida, ou a decisão dos familiares, será sempre respeitado. Por isso, é fundamental falar sobre o tema e manifestar esse desejo ainda em vida, mesmo sendo um assunto delicado”, ressalta.

Deise também apontou o crescimento no número de protocolos abertos e de captações efetivadas nos últimos anos, embora tenha ponderado que ainda há um longo caminho a percorrer no processo de conscientização da comunidade sobre a importância da doação de órgãos.

“Observamos uma evolução significativa, resultado do trabalho contínuo da CIHDOTT, com ações que ampliam o diálogo sobre o tema. No entanto, ainda há muito a ser feito. Nosso trabalho costuma ganhar visibilidade quando a captação é efetivada, mas, apenas em 2025, foram abertos 10 protocolos, envolvendo inúmeros formulários, contatos, exames, ligações com órgãos responsáveis e ajustes de agendas. São muitos detalhes que precisam se alinhar e, infelizmente, a efetivação nem sempre acontece devido à negativa familiar”, explica.

Para a realização da captação, estiveram envolvidas as equipes da Organização de Procura de Órgãos (OPO 7), da Central Estadual de Transplantes e da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, além da atuação da UTI Adulto, do Centro Cirúrgico e dos setores de apoio do HCI.

*Dados sobre protocolos e captações de órgãos no HCI*

 • *2022:* 5 protocolos de morte encefálica | 2 captações de múltiplos órgãos

 • *2023:* 7 protocolos de morte encefálica | 2 captações de múltiplos órgãos

 • *2024:* 8 protocolos de morte encefálica | 4 captações de múltiplos órgãos

 • *2025:* 10 protocolos de morte encefálica | 3 captações de múltiplos órgãos (sendo 1 de coração)

 • *2026:* 2 protocolos de morte encefálica | 1 captação de rins e córneas

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Tradição Gaúcha Há 21 horas

Dona Carminha, viúva de Gildo de Freitas, completa 100 anos

Centenária, Carminha de Freitas é lembrada como figura marcante na trajetória do “Rei dos Trovadores” e na preservação da música regional gaúcha.

 (Fotos: Diogo Fedrizzi / Reprodução / Redes Sociais)
Vandalismo Religioso Há 1 dia

Igreja Matriz São Pedro é alvo de vandalismo em Encantado

Presépio e imagens sacras foram destruídos após sequência de ataques registrados nos últimos dias
Síntese Há 3 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 42ª sessão, 39ª ordinária, realizada no dia 22 de dezembro de 2025

 (Foto: Reprodução / 7ºBPM)
Promoções Militares Há 1 semana

Governo do RS divulga promoções de policiais do 7º BPM

Lista oficial publicada nesta terça-feira contempla 12 integrantes da Brigada Militar por antiguidade e merecimento

 Marcelo de Jesus dos Santos era vocalista da banda Gurizada Fandangueira. (Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS)
Caso Kiss Há 1 semana

Condenado no incêndio da Boate Kiss deixa presídio e passa ao regime aberto

Vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos cumprirá pena com tornozeleira eletrônica e restrições de horário.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
30° Sensação
2.22 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias
Internacional Há 6 minutos

Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova até 4 anos de prisão para agente público que impedir ilegalmente acesso de cidadãos a armas
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
Sociedade Há 47 minutos

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,34%
Euro
R$ 6,30 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,251,27 -2,40%
Ibovespa
161,847,56 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias