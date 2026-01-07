Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Comunicação pública terá expansão histórica em 2026

Só no primeiro semestre serão 30 novas estações públicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 09h13
Comunicação pública terá expansão histórica em 2026
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) vai passar por um processo de expansão histórico neste ano de 2026. Já para o primeiro semestre, estão previstas mais de 30 novas estações de televisão e rádio em diversas localidades do país. A iniciativa faz parte do programa Brasil Digital, que é coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e implementado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , Andre Basbaum, a expansão da RNCP é um passo estruturante para garantir o direito à informação em localidades que ainda não são atendidas pela comunicação pública.

“Com esse avanço, vamos permitir que mais brasileiros tenham acesso a conteúdo de qualidade, confiáveis e que fazem a diferença na vida das pessoas. Em um ano em que a informação de qualidade é essencial, os veículos da EBC têm um papel ainda mais importante”, assegura.

O Brasil Digital tem como objetivo ampliar a oferta do serviço de radiodifusão de sons e imagens digital terrestre e ancilares em municípios onde a Empresa Brasil de Comunicação e a Câmara dos Deputados não disponham de estação licenciada para execução desses serviços.

O processo é feito por meio da escolha de instituições parceiras para administrar o local de instalação e a infraestrutura básica necessária. Os investimentos federais, por sua vez, contemplam a aquisição e instalação de equipamentos de transmissão, antenas, sistemas de recepção via satélite, nobreak , racks , sistemas de climatização, soluções de telesupervisão e a prestação de serviços técnicos especializados.

Em 2025, a EBC alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões. A expansão possibilitou que a TV Brasil chegue, por meio de sua rede, a 120 milhões de brasileiros (63% da população). Já as emissoras de rádio afiliadas da RNCP e vinculadas à Rádio Nacional ou à Rádio MEC chegaram a 59 milhões de pessoas (30%). A população que recebe tanto a programação da rede de rádio quanto a de TV totaliza hoje 54 milhões (28%).

Confira os municípios que passaram a receber a programação das emissoras da EBC em 2025:

TV Digital

  • Pref TV em Caruaru – PE
  • Rede Minas em Divinópolis – MG
  • TV Brasil em Sapezal – MT
  • TV Educativa IFPR em Jacarezinho – PR
  • TV Nova Aldeia em Rio Branco – AC
  • TVE MS em Nova Andradina – MS

Rádio FM

  • Rádio Ceará FM, em Fortaleza – CE
  • Rádio IFPR, em Paranaguá – PR
  • Rádio Nova FM, em Cuiabá – MT
  • Rádio UENF, em Campos dos Goytacazes – RJ
  • Rádio UFES, em Vitória – ES
  • Rádio UFG, em Goiânia – GO
  • Rádio UFS FM, em Aracaju – SE
  • Rádio UniRV, em Rio Verde – GO

Sobre a RNCP

A RNCP é uma rede de emissoras de rádio e televisão parceiras da EBC . Seu principal objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população. A RNCP visa garantir o acesso à informação e à cultura, além de promover a diversidade e a pluralidade de conteúdos regionais, conforme os princípios e objetivos da comunicação pública. A RNCP está prevista na lei de criação da EBC .

