Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Governo gaúcho entrega mais de 33 mil cartões do programa “Pé no Futuro” para estudantes da rede pública

O programa é uma política pública que oferece um auxílio financeiro, no valor de R$150 para a compra de tênis e meias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
07/01/2026 às 07h26
Governo gaúcho entrega mais de 33 mil cartões do programa "Pé no Futuro" para estudantes da rede pública
(Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc)

Desde o dia 22 de dezembro, o Instituto de Educação (IE) General Flores da Cunha, em Porto Alegre, tem se tornado um centro de operações para os contemplados pelo Pé no Futuro, o novo programa do governo do Estado para a educação gaúcha.

Até esta terça-feira (6), mais de 7.160 mil cartões que dão acesso ao benefício foram retirados por pais e responsáveis dos estudantes das escolas estaduais de Porto Alegre. Em outras regiões do Rio Grande do Sul, até o momento, 25.876 mil cartões já foram entregues, totalizando 33.036 mil em todo o Estado.

Voltado aos alunos em situação de vulnerabilidade social, o programa “Pé no Futuro” é uma política pública que oferece um auxílio financeiro, no valor de R$150, exclusivamente para a compra de tênis e meias. Dessa forma, o objetivo é complementar os uniformes escolares, que passaram a ser entregues gratuitamente para todos os estudantes da Rede Estadual.

Para ser beneficiado pelo Pé no Futuro, a família ou os responsáveis legais pelo estudante devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar de até R$ 660 por pessoa. O site da Secretaria da Educação (Seduc) disponibiliza uma página em que é possível consultar a situação do aluno, indicando quem tem direito ao benefício.

Para isso, é preciso pesquisar pelo CPF. Se for contemplado, o site também mostra a data e o local para a retirada do cartão. Até o dia 16 de janeiro, os estudantes matriculados nas escolas estaduais de Porto Alegre podem buscar o cartão no IE (Av. Osvaldo Aranha, 527), onde servidores da Seduc estão à disposição para orientar os alunos e responsáveis. O atendimento na escola ocorre de segunda a sexta, das 8h às 13h.

Quem ainda não buscou o benefício, mesmo que tenha perdido a data agendada para cada escola de Porto Alegre, pode comparecer ao Instituto de Educação em qualquer dia útil. Não há necessidade de reagendar, bastando apenas apresentar a documentação exigida.

Na capital gaúcha, o espaço do prédio histórico do IE passou por ajustes para acolher o fluxo diário e constante de interessados em buscar o benefício do Pé no Futuro. Quem chega no local é recepcionado por servidores da Secretaria da Educação (Seduc), que orientam sobre as etapas para a retirada. O auditório da escola foi transformado em local de triagem e as salas de aula se tornaram o local de retirada do cartão, que é entregue por atendentes do Banrisul.

A partir do dia 19 de janeiro, o lugar de retirada na capital gaúcha passará a ser na sede do Tudo Fácil, no Centro Histórico. Nos demais municípios do Estado, a entrega dos cartões ocorre em agências selecionadas do Banrisul.



Voltado a alunos em situação de vulnerabilidade social, Pé no Futuro oferece um auxílio financeiro para compra de tênis e meias -Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc
