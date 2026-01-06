Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida

Light manteve geradores funcionando na região por tempo indeterminado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/01/2026 às 19h48

A energia elétrica foi restabelecida nesta terça-feira (6) nos bairros Leme e Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois que um apagão no final da tarde do último sábado (3) deixou a região às escuras . O serviço também foi interrompido para os moradores das comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira.

De acordo com a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia, o problema ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. A companhia informou que para recomposição da rede foram mobilizados cerca de 100 profissionais, atuando 24 horas por dia. Para reduzir os impactos sofridos pela população, a empresa instalou 62 geradores de energia nos bairros afetados.

O superintendente da Light, Bruno Rodrigues, disse que os geradores servem de suporte para que as equipes trabalhem com segurança sem desligar os circuitos por muito tempo. "Sem eles, o impacto para os clientes teria sido muito maior”, defendeu. Os geradores ainda vão ficar funcionando por algum tempo, como medida preventiva. A concessionária não informou quando será feita a retirada dos equipamentos.

Justiça

O serviço foi retomado após a Justiça determinar, noite desta segunda-feira (5), o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica com previsão de multa diária de R$ 200 mil, com limite inicial de R$ 1 milhão, para caso de descumprimento.

A medida foi concedida em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Lighti

A concessionária disse que está à disposição dos moradores, atendendo pedidos de ressarcimentos de prejuízos causados pela falta de energia pelo portal de serviços agenciavirtual.light.com.br , pelo telefone 0800 021 0196 e também pela agência móvel no Leme, na Praça Almirante Júlio de Noronha, das 9h30 às 17h, além da agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Leite destacou que o Estado ampliou vagas, qualificou estrutura dos presídios e investiu em equipamentos e tecnologia -Foto: Reprodução
Sistema prisional Há 1 hora

Eduardo Leite autoriza chamamento do maior número de novos servidores da história da Polícia Penal gaúcha

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (6/1), a autorização para o chamamento de cerca de mil novos servidores para a Polícia Penal...

 Haverá melhorias no calçamento e na pintura da fachada -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP
Obras Há 4 horas

Governo Leite inicia obra de recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital

O governo Leite iniciou a recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital (CPC), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 703,7 mil, a obr...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Petrobras confirma vazamento de fluido de perfuração a 175 km do AP

Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população

 -
Fazenda Há 7 horas

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

A arrecadação de IPVA antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Estado e os m...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 9 horas

Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta

Qualquer cidadão pode votar na plataforma Brasil Participativo

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 31°
24° Sensação
2.35 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 59 minutos

Reunião da OEA sobre Venezuela expõe divisão política no continente
Geral Há 59 minutos

Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida
Esportes Há 1 hora

Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025
Educação Há 1 hora

Com recorde de distribuição, governo do Estado entrega mais de 7 mil cartões do Pé no Futuro para estudantes de Porto Alegre
Sistema prisional Há 1 hora

Eduardo Leite autoriza chamamento do maior número de novos servidores da história da Polícia Penal gaúcha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,69%
Euro
R$ 6,28 -0,97%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 532,745,93 -0,49%
Ibovespa
163,663,88 pts 1.11%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias