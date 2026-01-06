Com recorde de distribuição, governo do Estado entrega mais de 7 mil cartões do Pé no Futuro para estudantes de Porto Alegre

Voltado a alunos em situação de vulnerabilidade social, Pé no Futuro oferece um auxílio financeiro para compra de tênis e meias -Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc

Desde o dia 22 de dezembro de 2025, o Instituto de Educação(IE) General Flores da Cunha, em Porto Alegre, tem se tornado um centro de operações para os contemplados pelo Pé no Futuro, o novo programa do governo do Estado para a educação gaúcha. Até terça-feira (6/1), mais de 7.160 mil cartões que dão acesso ao benefício foram retirados por pais e responsáveis dos estudantes das escolas estaduais de Porto Alegre. No restante do Rio Grande do Sul, até o momento, 25.876 mil cartões já foram entregues, totalizando 33.036 mil cartões em todo o Estado.

O espaço do prédio histórico do IE passou por ajustes para acolher o fluxo diário e constante de interessados em buscar o benefício do Pé no Futuro. Quem chega no local é recepcionado por servidores da Secretaria da Educação (Seduc), que orientam sobre as etapas para a retirada. O auditório da escola foi transformado em local de triagem e as salas de aula se tornaram o local de retirada do cartão, que é entregue por atendentes do Banrisul.

Impacto no orçamento familiar

Samuel exibe o cartão que foi retirado pela mãe, Alice Godoy -Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc Alice Godoy, mãe do Samuel, de onze anos, atravessou a cidade assim que descobriu o benefício. Moradora da Zona Sul, ela conta que soube do Programa Pé no Futuro por meio de um grupo de amigas, que já haviam buscado o cartão e espalharam a novidade. “Eu achei ótimo. É muito importante as crianças terem um bom calçado, a gente sabe que tem muitas que não têm nem isso. É maravilhoso o governo poder proporcionar isso”, comemorou.

Com o cartão em mãos, Alice antecipa as compras, imaginando as possibilidades de calçados para o Samuel, que está no sexto ano do Ensino Fundamental. “Ele gosta muito de futebol, pensa logo em chuteira. Mas o inverno aqui é bem rigoroso. Queremos um tênis que seja bom não só para agora, para o início das aulas, mas também para o resto do ano”, comentou.

Da mesma forma, Andria Lopes, que mora no bairro Lomba do Pinheiro, avalia que o benefício chegou em boa hora, pois aliviará as despesas no final do mês. “Eu tenho três crianças no Ensino Fundamental. Uma passou para o segundo ano; outra, no quinto; e a terceira está no oitavo ano. A gente faz uma leva de contabilidade todo mês, então esse valor de R$150 para cada um cabe muito melhor no nosso bolso”, disse.

Para ela, o Pé no Futuro é uma ação inovadora, que impacta o ensino dos alunos. “É muito gratificante ter esse tipo de benefício. Quem diria que uma escola do Estado poderia solicitar isso para as crianças? Era uma visão que antigamente só quem era privilegiado, quem pagava, tinha acesso. Com um uniforme completinho, com um tênis, a mãe não precisa tirar do orçamento, do nosso salário, que, às vezes, é um salário mínimo, como o meu. Então é uma coisa que veio para agregar para todos os alunos”, destacou.

Embora a maioria dos responsáveis cadastrados no Cadúnico seja formado pelas mães dos estudantes, também existem os casos dos pais que vieram até o IE para retirar os cartões. Samuel Sousa Ramirez, pai de cinco filhos, soube do benefício do Pé no Futuro pela divulgação nas redes sociais. A família mora no bairro Humaitá, sendo que três das crianças já estão na idade escolar, matriculadas no Ensino Fundamental. “Estamos bem felizes. Esse valor vai ajudar bastante”, afirma.

Regras e critérios de participação

Samuel Ramirez, do Humaitá, fuscou cartão para três filhos matriculados no Ensino Fundamental -Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc Voltado aos alunos em situação de vulnerabilidade social, o Programa Pé no Futuro é uma política pública que oferece um auxílio financeiro, no valor de R$150, exclusivamente para a compra de tênis e meias. Dessa forma, o objetivo é complementar os uniformes escolares, que passaram a ser entregues gratuitamente para todos os estudantes da Rede Estadual, sendo uma maneira de assegurar condições dignas de estudo.

Para ser beneficiado pelo Pé no Futuro, a família ou os responsáveis legais pelo estudante devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar de até R$ 660 por pessoa. O site da Secretaria da Educação (Seduc) disponibiliza uma página em que é possível consultar a situação do aluno, indicando quem tem direito ao benefício.

Para isso, é preciso pesquisar pelo CPF. Se for contemplado, o site também mostra a data e o local para a retirada do cartão. Até o dia 16 de janeiro, os estudantes matriculados nas escolas estaduais de Porto Alegre podem buscar o cartão no IE (Av. Osvaldo Aranha, 527), onde servidores da Seduc estão à disposição para orientar os alunos e responsáveis. O atendimento na escola ocorre de segunda a sexta, das 8h às 13h.

Quem ainda não buscou o benefício, mesmo que tenha perdido a data agendada para cada escola de Porto Alegre, pode comparecer ao Instituto de Educação em qualquer dia útil. Não há necessidade de reagendar, bastando apenas apresentar a documentação exigida.

A partir do dia 19 de janeiro, o lugar de retirada na capital gaúcha passará a ser na sede do Tudo Fácil, no Centro Histórico. Nos demais municípios do Estado, a entrega dos cartões ocorre em agências selecionadas do Banrisul.

A retirada do cartão também deve ser feita pela pessoa que aparece como responsável pelo CadÚnico do aluno, se for menor de idade. Além disso, são aceitos os seguintes documentos:

Carteira de identidade física;

Identidade oficial cadastrada no gov.br;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física;

CNH digital, pelo aplicativo oficial;

Passaporte.





Orientações aos estudantes e responsáveis legais

No momento da compra, é obrigatório exigir a nota fiscal com o CPF do estudante ou do responsável legal. O documento é a única maneira de comprovar que o benefício foi utilizado corretamente. Apenas produtos autorizados (tênis ou sapato fechado e meias) são aceitos pelo Pé no Futuro.

Em caso de inconsistências na prestação de contas, os valores de outros benefícios sociais poderão ser retidos até a regularização. Caso o valor do produto ultrapasse R$150, a diferença também pode ser paga pelo próprio beneficiário, sem impedimentos legais.

Orientações aos lojistas

Além do CPF do estudante ou do responsável legal, a nota fiscal deve apresentar o código correto da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) referente aos produtos adquiridos. Para o Programa Pé no Futuro, são aceitos exclusivamente os seguintes códigos NCM:

6402.91.99

6402.99.90

6404.19.00

6402.19.00

6404.11.00





Datas de retiradas dos cartões

Porto Alegre: mediante data indicada no Portal do Pé no Futuro :



até 16/01/2026 - no Instituto de Educação Flores da Cunha (Av. Osvaldo Aranha, 527), de seg. a sex. das 8h às 13h.



A partir de 19/01/2026 - no Tudo Fácil (3º andar do Pop Center, na Av. Júlio de Castilhos, 235 - Centro Histórico), das 9h às 14h horas.





Demais municípios: agências do Banrisul, de seg. a sex. das 10h às 15h, segue o calendário abaixo:



22/12/2025 a 26/12/2025 - Beneficiários com a letra inicial do nome de A a C.



29/12/2025 a 2/1/2026 - Beneficiários com a letra inicial do nome de D a I.



5/1/2026 a 9/1/2026 - Beneficiários com a letra inicial do nome de J a M.



12/1/2026 a 16/1/2026 - Beneficiários com a letra inicial do nome de N a Z.





