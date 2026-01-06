Terça, 06 de Janeiro de 2026
Governo Leite inicia obra de recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital

O governo Leite iniciou a recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital (CPC), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 703,7 mil, a obr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/01/2026 às 16h42
Haverá melhorias no calçamento e na pintura da fachada -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP

O governo Leite iniciou a recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital (CPC), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 703,7 mil, a obra é executada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 1ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), da Capital. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Localizado no bairro Cidade Baixa, o CPC foi criado em 1974 e reúne sete unidades operacionais: 1º Batalhão de Polícia Militar (Zona Sul), 9° BPM (Centro), 11° BPM (Zona Norte), 19° BPM (Zona Leste), 20° BPM (Extremo Norte), 21º BPM (Extremo Sul) e Centro de Operações Policiais Militares (Copom). No local também funciona o serviço 190, número de emergência da Brigada Militar.

O CPC promove e planeja ações de polícia ostensiva e preventiva da ordem pública, além da defesa do meio ambiente e segurança do trânsito urbano. Os trabalhos contemplam melhorias na cobertura, calçada e pintura. Os serviços já estão em execução.

Nesta etapa inicial, ocorre a substituição do basalto e a execução de melhorias na calçada, como a instalação de piso tátil para garantir acessibilidade. A intervenção é necessária devido a danos no piso de basalto do passeio público, desgaste da cobertura, obstrução das calhas e deterioração da pintura.

Telhado e calhas também serão recuperados -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP
Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

