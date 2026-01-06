Terça, 06 de Janeiro de 2026
Petrobras confirma vazamento de fluido de perfuração a 175 km do AP

Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/01/2026 às 16h28
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Nota da Petrobras encaminhada à imprensa informa que no último domingo (4) “foi identificada perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ao poço Morpho”, na Margem Equatorial Brasileira.

Segundo a companhia “a perda do fluido de perfuração foi imediatamente contida e isolada. As linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo.”

A Petrobras assegura que “adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. O fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas.”

O fluido de perfuração é usado para limpar e lubrificar a broca durante a perfuração de poços de petróleo e gás. A substância mistura água, argila e produtos químicos. O composto ajuda a controlar a pressão do poço e prevenir o colapso das paredes.

A empresa detalha que “não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração".

O Poço Morpho está localizado em bloco exploratório (FZA-M-059) a cerca de 175 quilômetros (km) da costa do Amapá e a 500 km da foz do Rio Amazonas.

