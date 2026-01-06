Terça, 06 de Janeiro de 2026
Dona Carminha, viúva de Gildo de Freitas, completa 100 anos

Centenária, Carminha de Freitas é lembrada como figura marcante na trajetória do “Rei dos Trovadores” e na preservação da música regional gaúcha.

Por: Marcelino Antunes Fonte: SB News
06/01/2026 às 15h26
Dona Carminha, viúva de Gildo de Freitas, completa 100 anos
(Foto: Reprodução)

Carminha de Freitas, conhecida como Dona Carminha, viúva do cantor e trovador gaúcho Gildo de Freitas, completou 100 anos no sábado (4). Nascida em 4 de janeiro de 1926, ela chega ao centenário como um dos nomes lembrados na história do tradicionalismo por ter acompanhado de perto a trajetória do artista conhecido como “Rei dos Trovadores”.

A ligação de Dona Carminha com Gildo de Freitas atravessou as fases mais marcantes da carreira do músico, que se tornou referência na trova e na música regional do Rio Grande do Sul. Registros sobre o centenário de Gildo lembram que o casal se conheceu e se casou no início da década de 1940, período em que a vida familiar se consolidou enquanto o artista ganhava espaço no rádio e nos palcos.

Em publicações recentes feitas por familiares e páginas dedicadas ao legado do trovador, Dona Carminha é citada como matriarca e presença central na memória afetiva ligada à obra de Gildo, que morreu em 1982, em Porto Alegre.

A marca dos 100 anos foi celebrada com homenagens nas redes sociais, com mensagens destacando a trajetória e a importância de Dona Carminha para a família e para a preservação da história de um dos artistas mais populares da música campeira.

 

 


Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
