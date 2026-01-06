Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

A arrecadação de IPVA antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Estado e os m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/01/2026 às 13h26
Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios
-

A arrecadação de IPVA antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Estado e os municípios em que os veículos estão emplacados. O balanço foi finalizadona segunda-feira (5/1) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). No total, mais de 1,1 milhão de guias foram pagas antecipadamente. A frota total no Rio Grande do Sul é de 7,9 milhões de veículos, sendo que 48% são isentos do pagamento.

Quem quitar o IPVA nos primeiros meses de 2026 ainda terá descontos que variam de 3% (até 31 de janeiro) a 1% (até 31 de março). Além disso, os proprietários também poderão obter os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão descontos máximos de 22,40% (janeiro), 21,60% (fevereiro) e 20,80% (março).

Também é possível pagar o IPVA em seis parcelas, de janeiro a junho. O parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão, com o pagamento da primeira parcela, até 30 de janeiro de 2026. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Mas é necessário que o parcelamento inicie em janeiro e que os contribuintes gerem todos os meses um novo QR Code para o pagamento. O prazo final para os contribuintes quitarem o tributo em cota única é em 30 de abril.

Repasse aos municípios

Conforme prevê a Constituição Federal, o município onde o veículo foi emplacado recebe metade do recurso arrecadado (com o desconto do repasse ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb). A outra fatia líquida do tributo permanece nos cofres do Estado.

Detentora da maior frota tributável do Estado, Porto Alegre concentrou a maior arrecadação bruta, com R$ 297,5 milhões. Em segunda posição, aparece Caxias do Sul , com arrecadação de R$ 115,7 milhões até dezembro. Entre as cinco cidades em que a arrecadação foi maior estão, ainda, Pelotas , com R$ 49,5 milhões, Santa Maria , com R$ 49,2 milhões, e Canoas , com R$ 47,7 milhões.

Os valores arrecadados e repassados aos municípios relativos à antecipação do IPVA 2026 podem ser pesquisados no site da Sefaz sobre o IPVA 2026 . As transferências de recursos aos municípios ocorrem diariamente, de acordo com os ritos legais de verificação do valor arrecadado.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 horas

Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta

Qualquer cidadão pode votar na plataforma Brasil Participativo

 (Foto: Metropóles)
Política Há 2 horas

Michelle diz que Bolsonaro caiu e bateu cabeça na cela: “Não está bem”

A ex-primeira Dama diz que Bolsonaro caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel de sua cela

 (Foto: Gabriel Centeno/Arquivo SSP)
Segurança Pública Há 3 horas

Governo gaúcho promove 3,4 mil servidores da segurança pública

As promoções contemplam as Polícias Civil e Penal, o Instituto-Geral de Perícias, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros

 (Foto: Cotricampo)
CotriCampo Há 4 horas

Detec Cotricampo promove Manhã de Campo da Cultura do Milho nesta quarta-feira, em Campo Novo

Produtores rurais de toda a região, profissionais do setor agropecuário, estudantes, pesquisadores e demais interessados, estão convidados a participar do evento técnico.

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Líder)
Incêndio Residencial Há 5 horas

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Chamas consumiram totalmente uma residência na Linha Progresso durante a madrugada desta terça-feira.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 31°
29° Sensação
1.6 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Primeiro projeto de 2026 cria Instituto Federal do Sertão Paraibano
Internacional Há 4 minutos

Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Fazenda Há 19 minutos

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios
Entretenimento Há 33 minutos

Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim
Internacional Há 1 hora

No Rio, Cinelândia tem protesto contra sequestro de Nicolás Maduro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,76%
Euro
R$ 6,28 -0,99%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 527,562,56 -1,40%
Ibovespa
163,637,55 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias