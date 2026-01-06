Terça, 06 de Janeiro de 2026
Michelle diz que Bolsonaro caiu e bateu cabeça na cela: “Não está bem”

A ex-primeira Dama diz que Bolsonaro caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel de sua cela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Metrópoles
06/01/2026 às 11h52
Michelle diz que Bolsonaro caiu e bateu cabeça na cela: “Não está bem”
(Foto: Metropóles)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse nesta terça-feira (6/1) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel em sua cela na Superintendência da PF, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita”, relatou Michelle, em sua conta do Instagram, logo após visitar Bolsonaro na prisão.

No Natal, o ex-presidente foi internado para passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. Durante a internação, ele passou por três procedimentos de bloqueio do nervo frênico para reverter o quadro de soluços persistentes. Ele também apresentou alteração em sua pressão arterial e iniciou tratamento para apneia do sono.



-
