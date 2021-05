Agricultores da Região Noroeste começam a semeadura de trigo

Período indicado pelo zoneamento agrícola para a semeadura de trigo no RS abriu no dia 11 de maio (Foto: Diones Roberto Becker)

Nos municípios pertencentes à região administrativa de Ijuí da Emater-Ascar, os agricultores já iniciaram o plantio do trigo. O período indicado pelo zoneamento agrícola para a semeadura da principal cultura de inverno do Rio Grande do Sul abriu no dia 11 de maio.

De acordo com a Emater-Ascar, os triticultores também intensificaram o preparo das lavouras e o preço elevado do produto, juntamente com a disponibilidade de sementes armazenadas nas propriedades rurais, deverão resultar numa área cultivada maior que a estimativa inicial.

