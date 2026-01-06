Terça, 06 de Janeiro de 2026
Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta

Qualquer cidadão pode votar na plataforma Brasil Participativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/01/2026 às 11h53
Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Começou nessa segunda-feira (22) a votação aberta ao público para as vagas remanescentes do Comitê Editorial e de Programação (Comep) da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), instância ligada ao Sistema Nacional de Participação Social na Comunicação Pública (Sinpas). Após o período de interposição, três entidades chegaram à fase final: a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), o Instituto Apice Down e o Minha Criança Trans. Agora, qualquer cidadão brasileiro pode votar, com CPF cadastrado no GOV.BR, na plataforma Brasil Participativo , até o dia 14 de janeiro.

Da votação aberta sairá uma lista tríplice. O presidente da República designará os membros por decreto. O mandato dos representantes escolhidos será pelo tempo remanescente até 8 de julho de 2027, sendo vedada a recondução. Inicialmente, as vagas foram destinadas a representantes de três segmentos da sociedade: cursos de comunicação social, comunidade cultural e entidades de defesa dos direitos humanos e das minorias. Porém, não houve inscrições de cursos de comunicação social.

O Comep integra o Sistema Nacional de Participação Social na Comunicação Pública (Sinpas) da EBC, juntamente com o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cpadi).

Participação Social na EBC

A EBC estava há nove anos sem instâncias de participação social . No dia 11 de junho de 2025, os comitês foram instaurados, representando um marco histórico para a empresa. O antigo Conselho Curador, que contava com representantes do governo e da sociedade civil, foi extinto em 2016.

A instalação dos comitês do Sinpas ocorreu após o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, publicar, no dia 5 de junho, o decreto designando membros para o Comep. Os representantes do Cpadi foram nomeados em 2024, com a Portaria-Presidente nº 634/2024.

Os membros dos dois comitês foram eleitos em processo eleitoral ocorrido em 2024 e aberto a toda a sociedade civil.

O Comep tem como objetivo promover a participação da sociedade civil no acompanhamento da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, observando a pluralidade da sociedade brasileira.

Já o Cpadi é responsável por acompanhar as diretrizes da programação veiculada pelas emissoras de comunicação pública operadas pela EBC , com foco na promoção da participação social, diversidade social, cultural, regional e étnica. Além disso, o comitê visa a assegurar a pluralidade de ideias na abordagem dos fatos, estimulando a produção regional e independente e promovendo conteúdos educativos, artísticos, culturais, científicos e informativos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 23 minutos

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

A arrecadação de IPVA antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Estado e os m...

 (Foto: Metropóles)
Política Há 2 horas

Michelle diz que Bolsonaro caiu e bateu cabeça na cela: “Não está bem”

A ex-primeira Dama diz que Bolsonaro caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel de sua cela

 (Foto: Gabriel Centeno/Arquivo SSP)
Segurança Pública Há 3 horas

Governo gaúcho promove 3,4 mil servidores da segurança pública

As promoções contemplam as Polícias Civil e Penal, o Instituto-Geral de Perícias, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros

 (Foto: Cotricampo)
CotriCampo Há 4 horas

Detec Cotricampo promove Manhã de Campo da Cultura do Milho nesta quarta-feira, em Campo Novo

Produtores rurais de toda a região, profissionais do setor agropecuário, estudantes, pesquisadores e demais interessados, estão convidados a participar do evento técnico.

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Líder)
Incêndio Residencial Há 5 horas

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Chamas consumiram totalmente uma residência na Linha Progresso durante a madrugada desta terça-feira.

