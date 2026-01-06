Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Rio Grande do Sul abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026

Iniciativa permite inscrição de projetos com captação de recursos por meio de incentivo fiscal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
06/01/2026 às 10h46
Governo do Rio Grande do Sul abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026
(Foto: Reprodução O Sul)

As inscrições para o primeiro lote de projetos de 2026 do Programa Pró-Esporte/RS – LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) estão abertas até as 12h de 31 de janeiro. A iniciativa do governo do Estado, realizada pela SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), possibilita a captação de recursos por meio de incentivo fiscal para a execução de projetos esportivos em diferentes regiões do Estado.

Inscrições

Além dessa etapa, o programa contará com nova janela de recebimento de projetos em julho de 2026, ampliando as oportunidades de participação ao longo do ano. Nesse lote, poderão ser inscritos projetos com início ou execução entre 1º de agosto de 2026 e 31 de janeiro de 2027, nas linhas de financiamento I a IX do programa, conforme previsto na Instrução Normativa SEL nº 02/2024.

Para participar, é necessário possuir inscrição no Cadastro Estadual de Proponente (CEP). Cada interessado pode manter até quatro projetos ativos simultaneamente no sistema.

A janela final de 2025 registrou 704 projetos inscritos, o maior volume já contabilizado em uma única etapa do Pró-Esporte. A avaliação está em fase final pela Câmara Técnica, com divulgação dos resultados prevista para este mês ainda.

Mais informações estão disponíveis no site do programa. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (51) 3215-9405 e (51) 3215-9446.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026

As inscrições para o primeiro lote de projetos de 2026 do Programa Pró-Esporte/RS - Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), seguem abertas até as 12h de...

 © Pietro Rizzato/WPS Italy
Esportes Há 1 dia

Sesc Verão começa em São Paulo com mais de mil atividades esportivas

Atleta paralímpico Gabrielzinho é dos participantes do evento
Esportes Há 2 dias

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar

Carioca estrearia na temporada 2026 do tênis na madrugada de segunda

 Projeto de Lei nº 090/2025 foi aprovado, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (22/12) (Foto: Diones Roberto Becker)
Esporte Há 2 dias

Edis aprovam texto que garante renovação do contrato de escolinha de futebol em Coronel Bicaco

Empresa realiza três treinamentos por semana no Estádio Municipal
Esportes Há 3 dias

Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior

Maior competição de base do país reúne 128 times na fase de grupos

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 31°
27° Sensação
2.05 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 4 minutos

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios
Entretenimento Há 18 minutos

Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim
Internacional Há 52 minutos

No Rio, Cinelândia tem protesto contra sequestro de Nicolás Maduro
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova incentivos para contratação de segurança privada em bares e casas noturnas
Saúde Há 1 hora

Anvisa manda recolher lote de chá de camomila Água da Serra

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,71%
Euro
R$ 6,28 -0,97%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,714,93 -0,85%
Ibovespa
163,761,10 pts 1.17%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias