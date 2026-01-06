Governo do Rio Grande do Sul abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026

As inscrições para o primeiro lote de projetos de 2026 do Programa Pró-Esporte/RS – LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) estão abertas até as 12h de 31 de janeiro. A iniciativa do governo do Estado, realizada pela SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), possibilita a captação de recursos por meio de incentivo fiscal para a execução de projetos esportivos em diferentes regiões do Estado.

Inscrições

Além dessa etapa, o programa contará com nova janela de recebimento de projetos em julho de 2026, ampliando as oportunidades de participação ao longo do ano. Nesse lote, poderão ser inscritos projetos com início ou execução entre 1º de agosto de 2026 e 31 de janeiro de 2027, nas linhas de financiamento I a IX do programa, conforme previsto na Instrução Normativa SEL nº 02/2024.

Para participar, é necessário possuir inscrição no Cadastro Estadual de Proponente (CEP). Cada interessado pode manter até quatro projetos ativos simultaneamente no sistema.

A janela final de 2025 registrou 704 projetos inscritos, o maior volume já contabilizado em uma única etapa do Pró-Esporte. A avaliação está em fase final pela Câmara Técnica, com divulgação dos resultados prevista para este mês ainda.

Mais informações estão disponíveis no site do programa. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (51) 3215-9405 e (51) 3215-9446.