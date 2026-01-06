Governo gaúcho promove 3,4 mil servidores da segurança pública

O governador do RS, Eduardo Leite, assinou na segunda-feira (5) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, beneficia 711 delegados, escrivães e inspetores da Polícia Civil, 497 policiais penais, técnicos e analistas da Polícia Penal e 22 peritos e outros profissionais no IGP.

Na semana passada, o governador do RS em exercício, Gabriel Souza, havia assinado as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, beneficiando 2.172 profissionais das duas corporações, com repercussão financeira de R$ 51,47 milhões em 2026.

Na Brigada Militar, as promoções contemplaram 1.696 policiais militares dos quadros de oficiais do Estado-Maior, oficiais especialistas em saúde e praças de polícia ostensiva. Já no Corpo de Bombeiros Militar, foram promovidos 486 servidores, entre oficiais do Estado-Maior e praças.

“Essas promoções representam o reconhecimento ao trabalho, à trajetória e à dedicação dos homens e mulheres que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública. Valorizar os servidores, respeitando critérios legais de antiguidade e merecimento, é fortalecer as instituições e garantir melhores condições para que sigam protegendo a população. Investir nas pessoas que fazem a segurança acontecer se reflete diretamente em mais tranquilidade e proteção para todos os gaúchos”, afirmou Leite.

“As promoções trazem reflexos reais e diários na segurança da população. Esse governo demonstra mais uma vez sua preocupação com a valorização da categoria, enquanto realiza investimentos históricos no sistema, com os chamamentos de novos servidores, obras e equipamentos. Seguiremos atuando para fazer da Polícia Penal gaúcha a melhor do Brasil”, destacou o secretário dos Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, a promoção dos servidores é um reconhecimento ao esforço e à dedicação de quem trabalha pela segurança dos gaúchos. “Não é por acaso que os últimos três anos são os mais seguros da história. O governo tem investido na aquisição de novas viaturas, modernas e blindadas, armamentos e equipamentos de última geração, além da abnegação dos nossos servidores. Essa promoção é mais um sinal fundamental para valorizar todo o esforço e dedicação de cada um que contribui para que o Rio Grande do Sul seja um exemplo para o País”, afirmou.