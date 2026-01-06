Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo gaúcho promove 3,4 mil servidores da segurança pública

As promoções contemplam as Polícias Civil e Penal, o Instituto-Geral de Perícias, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
06/01/2026 às 10h29
Governo gaúcho promove 3,4 mil servidores da segurança pública
(Foto: Gabriel Centeno/Arquivo SSP)

O governador do RS, Eduardo Leite, assinou na segunda-feira (5) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, beneficia 711 delegados, escrivães e inspetores da Polícia Civil, 497 policiais penais, técnicos e analistas da Polícia Penal e 22 peritos e outros profissionais no IGP.

Na semana passada, o governador do RS em exercício, Gabriel Souza, havia assinado as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, beneficiando 2.172 profissionais das duas corporações, com repercussão financeira de R$ 51,47 milhões em 2026.

Na Brigada Militar, as promoções contemplaram 1.696 policiais militares dos quadros de oficiais do Estado-Maior, oficiais especialistas em saúde e praças de polícia ostensiva. Já no Corpo de Bombeiros Militar, foram promovidos 486 servidores, entre oficiais do Estado-Maior e praças.

“Essas promoções representam o reconhecimento ao trabalho, à trajetória e à dedicação dos homens e mulheres que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública. Valorizar os servidores, respeitando critérios legais de antiguidade e merecimento, é fortalecer as instituições e garantir melhores condições para que sigam protegendo a população. Investir nas pessoas que fazem a segurança acontecer se reflete diretamente em mais tranquilidade e proteção para todos os gaúchos”, afirmou Leite.

“As promoções trazem reflexos reais e diários na segurança da população. Esse governo demonstra mais uma vez sua preocupação com a valorização da categoria, enquanto realiza investimentos históricos no sistema, com os chamamentos de novos servidores, obras e equipamentos. Seguiremos atuando para fazer da Polícia Penal gaúcha a melhor do Brasil”, destacou o secretário dos Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, a promoção dos servidores é um reconhecimento ao esforço e à dedicação de quem trabalha pela segurança dos gaúchos. “Não é por acaso que os últimos três anos são os mais seguros da história. O governo tem investido na aquisição de novas viaturas, modernas e blindadas, armamentos e equipamentos de última geração, além da abnegação dos nossos servidores. Essa promoção é mais um sinal fundamental para valorizar todo o esforço e dedicação de cada um que contribui para que o Rio Grande do Sul seja um exemplo para o País”, afirmou.






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 9 minutos

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios

A arrecadação de IPVA antecipada até 30 de dezembro de 2025 foi de R$ 1,9 bilhão, recursos que são automaticamente repartidos entre o Estado e os m...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 horas

Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta

Qualquer cidadão pode votar na plataforma Brasil Participativo

 (Foto: Metropóles)
Política Há 2 horas

Michelle diz que Bolsonaro caiu e bateu cabeça na cela: “Não está bem”

A ex-primeira Dama diz que Bolsonaro caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel de sua cela

 (Foto: Cotricampo)
CotriCampo Há 3 horas

Detec Cotricampo promove Manhã de Campo da Cultura do Milho nesta quarta-feira, em Campo Novo

Produtores rurais de toda a região, profissionais do setor agropecuário, estudantes, pesquisadores e demais interessados, estão convidados a participar do evento técnico.

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Líder)
Incêndio Residencial Há 5 horas

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Chamas consumiram totalmente uma residência na Linha Progresso durante a madrugada desta terça-feira.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 31°
27° Sensação
2.05 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 4 minutos

Rio Grande do Sul arrecada R$ 1,9 bilhão com antecipação do IPVA, que será distribuído entre Estado e municípios
Entretenimento Há 18 minutos

Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim
Internacional Há 52 minutos

No Rio, Cinelândia tem protesto contra sequestro de Nicolás Maduro
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova incentivos para contratação de segurança privada em bares e casas noturnas
Saúde Há 1 hora

Anvisa manda recolher lote de chá de camomila Água da Serra

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,71%
Euro
R$ 6,28 -0,97%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,714,93 -0,85%
Ibovespa
163,761,10 pts 1.17%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias