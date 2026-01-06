Terça, 06 de Janeiro de 2026
Detec Cotricampo promove Manhã de Campo da Cultura do Milho nesta quarta-feira, em Campo Novo

Produtores rurais de toda a região, profissionais do setor agropecuário, estudantes, pesquisadores e demais interessados, estão convidados a participar do evento técnico.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo
06/01/2026 às 10h11 Atualizada em 06/01/2026 às 10h21
(Foto: Cotricampo)

Nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, o calendário de eventos de 2026 da Cotricampo terá início com uma importante atividade, desenvolvida pelo Departamento Técnico da cooperativa (Detec): trata-se da Manhã de Campo da Cultura do Milho, no campo experimental, em Campo Novo, às margens da ERS-518. As atividades ocorrerão das 8h30min às 11h30min.

Destaque para a estação temática que será coordenada pelo engenheiro agrônomo, Dr. Tiago Hörbe, profissional da CCGL e pesquisador da Rede Técnica Cooperativa (RTC) que trabalhará a questão de manejo para estabilidade e potencial produtivo em milho, relacionando com a população de plantas, manejo de nitrogênio e épocas de semeadura.

De acordo com o engenheiro agrônomo, Lucas Kuntzler, responsável técnico pelo campo experimental da Cotricampo, o local apresenta o melhor campo de milho dos últimos anos, beneficiado pelo clima que colaborou para o bom desenvolvimento das plantas, com as parcelas em ótimo desenvolvimento.

“O milho possui grande importância para o sistema agrícola da região, e a expectativa é de boa produtividade na atual safra. Além de ser uma excelente alternativa para a rotação de culturas nas lavouras, melhorando a qualidade de solo, o cereal também tem garantido boa renda aos produtores”, destaca Lucas.

Além da estação temática a cargo da CCGL e RTC, o evento também terá a participação de dez empresas obtentoras parceiras, apresentando seus híbridos de milho: Agroceres, Agroeste, Dekalb, Pioneer, Brevant, Nidera, Syngenta, Forseed, Supra e Sempre.

Os participantes serão divididos em grupos, para percorrerem as diferentes estações em que serão apresentadas as questões técnicas desta importante cultura para a região.

Interessados em participar podem entrar em contato com a unidade Cotricampo mais próxima, para verificar a questão de transporte.









-
