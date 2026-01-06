Igreja Matriz São Pedro é alvo de vandalismo em Encantado

A Igreja Matriz São Pedro, de Encantado, foi alvo de uma série de atos de vandalismo ao longo dos últimos dias. Conforme relato do zelador do local, Juliano Cupini, os primeiros danos aconteceram na quinta-feira, 1º de janeiro, quando toalhas do altar foram jogadas no chão.

Na sexta-feira, 2, a violência aumentou. Parte do presépio foi queimada e um galão de gasolina foi encontrado nas proximidades da estrutura, o que levantou a suspeita de tentativa de incêndio criminoso. Já nesta segunda, 5, os atos continuaram, com a destruição total do presépio e de todas as imagens religiosas que ficavam no local.

De acordo com Cupini, a igreja possui câmeras de monitoramento apenas na área externa. Por esse motivo, até o momento, não foi possível identificar os autores dos crimes. O caso foi registrado e a polícia já foi acionada, dando início às investigações para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis.

