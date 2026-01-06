Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira, 6 de janeiro, na Linha Progresso, interior do município de Miraguaí. A ocorrência mobilizou os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, que foram acionados para conter as chamas.

De acordo com as informações, o fogo já havia se alastrado por toda a casa no momento da chegada da equipe, causando perda total do imóvel. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas e o rescaldo para evitar que o fogo se propagasse para áreas próximas. Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas e deverão ser apuradas.

