Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Chamas consumiram totalmente uma residência na Linha Progresso durante a madrugada desta terça-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Líder
06/01/2026 às 08h55
Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí
(Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Líder)

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira, 6 de janeiro, na Linha Progresso, interior do município de Miraguaí. A ocorrência mobilizou os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, que foram acionados para conter as chamas.

De acordo com as informações, o fogo já havia se alastrado por toda a casa no momento da chegada da equipe, causando perda total do imóvel. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas e o rescaldo para evitar que o fogo se propagasse para áreas próximas. Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas e deverão ser apuradas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: ABERGS)
Atendimento Há 2 horas

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales

 -
Segurança Pública Há 9 horas

Governador Eduardo Leite assina promoções para 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do IGP

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira (5/1) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Pe...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Protesto em SP pede soltura de Maduro e autonomia da Venezuela

Ato foi realizado em frente ao Consulado dos Estados Unidos
Geral Há 12 horas

Rio: Leme e Copacabana ficam mais de 48 horas sem energia

Procon Carioca notificou Light sobre interrupção de serviço essencial
Geral Há 14 horas

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 31°
18° Sensação
2.42 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Economia Há 8 minutos

Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
Incêndio Residencial Há 20 minutos

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí
Saúde Há 1 hora

Ministério lança edital para formar agentes populares de saúde
Atendimento Há 2 horas

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos
Trânsito Há 2 horas

“Maior liberdade exige maior responsabilidade”: especialista em trânsito alerta para riscos do novo modelo da CNH

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,17%
Euro
R$ 6,33 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,631,50 -0,11%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias