Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos

A guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros foi acionada às 10h53min do dia 5 de janeiro para prestar atendimento pré-hospitalar a uma vítima de mal súbito em uma residência localizada no bairro Padre Gonzales.

Ao chegar ao local, em curto espaço de tempo, os bombeiros encontraram a vítima, um homem de 86 anos, deitada na cama e já sem sinais vitais. Logo após a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu à residência e confirmou o óbito.

De acordo com informações repassadas por familiares, o idoso era portador de câncer de pulmão. Diante da constatação da morte, a vítima não foi conduzida para atendimento hospitalar.

Os familiares foram orientados a entrar em contato com a funerária, que ficaria responsável pelos procedimentos legais, incluindo a emissão do atestado de óbito pelo médico responsável, vinculado à Prefeitura.