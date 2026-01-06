Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Sala de Operação: 1° SGT Monica
06/01/2026 às 07h34
Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos
(Foto: ABERGS)

A guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros foi acionada às 10h53min do dia 5 de janeiro para prestar atendimento pré-hospitalar a uma vítima de mal súbito em uma residência localizada no bairro Padre Gonzales.

Ao chegar ao local, em curto espaço de tempo, os bombeiros encontraram a vítima, um homem de 86 anos, deitada na cama e já sem sinais vitais. Logo após a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu à residência e confirmou o óbito.

De acordo com informações repassadas por familiares, o idoso era portador de câncer de pulmão. Diante da constatação da morte, a vítima não foi conduzida para atendimento hospitalar.

Os familiares foram orientados a entrar em contato com a funerária, que ficaria responsável pelos procedimentos legais, incluindo a emissão do atestado de óbito pelo médico responsável, vinculado à Prefeitura.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Líder)
Incêndio Residencial Há 22 minutos

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí

Chamas consumiram totalmente uma residência na Linha Progresso durante a madrugada desta terça-feira.

 -
Segurança Pública Há 9 horas

Governador Eduardo Leite assina promoções para 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do IGP

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira (5/1) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Pe...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Protesto em SP pede soltura de Maduro e autonomia da Venezuela

Ato foi realizado em frente ao Consulado dos Estados Unidos
Geral Há 12 horas

Rio: Leme e Copacabana ficam mais de 48 horas sem energia

Procon Carioca notificou Light sobre interrupção de serviço essencial
Geral Há 14 horas

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 31°
18° Sensação
2.42 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Economia Há 8 minutos

Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
Incêndio Residencial Há 20 minutos

Incêndio destrói casa no interior de Miraguaí
Saúde Há 1 hora

Ministério lança edital para formar agentes populares de saúde
Atendimento Há 2 horas

Idoso de 86 anos é encontrado sem vida em residência no bairro Padre Gonzales em Três Passos
Trânsito Há 2 horas

“Maior liberdade exige maior responsabilidade”: especialista em trânsito alerta para riscos do novo modelo da CNH

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,17%
Euro
R$ 6,33 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,631,50 -0,11%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias