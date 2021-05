Três Passos: Operação Avante apreende produtos contrabandeados

Na tarde da sexta-feira (21/05), durante ação da Operação Avante, a guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu 134 garrafas de bebidas estrangeiras que foram trazidas para o Brasil sem o devido desembaraço aduaneiro.

Segundo o 7º BPM, os produtos eram transportados em um Ford Ka que vinha da área de fronteira com a Argentina e que foi abordado no Km 105 da BR 468, em Três Passos.

As bebidas estrangeiras apreendidas ficarão à disposição da Receita Federal do Brasil.

