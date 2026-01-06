Terça, 06 de Janeiro de 2026
Governador Eduardo Leite assina promoções para 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do IGP

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira (5/1) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/01/2026 às 00h17
Governador Eduardo Leite assina promoções para 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do IGP
-

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira (5/1) as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, beneficia delegados, policiais, peritos, técnicos e outros profissionaiscom o avanço nas suas carreiras, em um investimento de mais de R$ 56,9 milhões neste ano. Na semana passada, o governador em exercício, Gabriel Souza, havia assinado as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, beneficiando 2.172 profissionais das duas corporações, com repercussão financeira de R$ 51,47 milhões em 2026.

“Essas promoções representam o reconhecimento ao trabalho, à trajetória e à dedicação dos homens e mulheres que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública. Valorizar os servidores, respeitando critérios legais de antiguidade e merecimento, é fortalecer as instituições e garantir melhores condições para que sigam protegendo a população. Investir nas pessoas que fazem a segurança acontecer se reflete diretamente em mais tranquilidade e proteção para todos os gaúchos”, afirmou Leite.

Ao todo, estão sendo contemplados 711 delegados, escrivães e inspetores da Polícia Civil; mais 497 policiais penais, técnicos e analistas na Polícia Penal e22 peritos e outros profissonais no IGP.

“As promoções trazem reflexos reais e diários na segurança da população. Este governo demonstra mais uma vez sua preocupação com a valorização da categoria, enquanto realiza investimentos históricos no sistema, com os chamamentos de novos servidores, obras e equipamentos. Seguiremos atuando para fazer da Polícia Penal gaúcha a melhor do Brasil”, destacou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Para o secretário da Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, a promoção dos servidores é um reconhecimento ao esforço e à dedicação de quem trabalha pela segurança dos gaúchos. "Não é por acaso que os últimos três anos são os mais seguros da história. O governo tem investido na aquisição de novas viaturas, modernas e blindadas, armamentos e equipamentos de última geração, além da abnegação dos nossos servidores. Esta promoção é mais um sinal fundamental para valorizar todo o esforço e dedicação de cada um que contribui para que o Rio Grande do Sul seja um exemplo para o país."

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, destaca que as promoções representam o contínuo fortalecimento da instituição. “O avanço na carreira e o reflexo financeiro que a promoção traz é o reconhecimento do papel de cada servidor em garantir a estabilidade do sistema prisional e, com isso, impactar positivamente na segurança da sociedade gaúcha”, afirmou.

Promoções na Brigada e Bombeiros

As promoções fazem parte de um conjunto de ações que incluem investimentos em novas viaturas, armamentos, equipamentos, infraestrutura e no crescimento profissional das categorias, que fortalecem a segurança gaúcha e colocam o RS como um dos estados mais seguros para se viver.

Na Brigada Militar, as promoções contemplaram 1.696 policiais militares dos quadros de oficiais do Estado-Maior, oficiais especialistas em saúde e praças de polícia ostensiva. Já no Corpo de Bombeiros Militar, foram promovidos 486 bombeiros, entre oficiais do Estado-Maior e praças.

Na oportunidade, Gabriel lembrou do compromisso do governo com a valorização das forças de segurança. “Batemos recordes em índices da segurança pública no Estado e isso é resultado de um trabalho que passa pela constante valorização das nossas forças policiais e do sistema penal”, disse Gabriel.

Texto: Ascom Polícia Penal e SSP
Edição: Secom

