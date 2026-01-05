Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/01/2026 às 19h32

A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação nesta segunda-feira (5) em uma adega em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, após a morte de uma adolescente de 15 anos que teria ingerido bebida alcoólica comprada no local com suspeita de ter sido adulterada por metanol.

No entanto, o proprietário da adega acabou sendo preso por "ligação clandestina de energia elétrica e armazenamento irregular de fogos de artifício", segundo a Polícia Civil. A polícia investiga se as bebidas que ele comercializava no local estavam adulteradas e poderiam ter provocado a morte da adolescente.

No local foram apreendidas bebidas destiladas e também 17 caixas contendo fogos de artifício.

A adolescente morreu neste final de semana, após ter consumido bebidas alcoólicas na virada do ano. A causa da morte ainda está sob investigação no Instituto Médico Legal (IML).

Além da morte dessa adolescente, outros quatro óbitos estão sendo investigados em todo o estado de São Paulo por suspeita de intoxicação por metanol, informou a Secretaria de Saúde.

Um dos casos é de um homem de 39 anos, da cidade de Guariba. Também estão sendo investigadas a morte de uma pessoa de 31 anos, da cidade de São José dos Campos, e de duas outras que viviam em Cajamar.

Até este momento já foram confirmados 51 casos de ingestão por metanol no estado de São Paulo, com 11 mortes. Quatro dessas mortes ocorreram na capital paulista. Também foram registradas duas mortes em São Bernardo do Campo, três em Osasco, uma em Jundiaí e outra em Sorocaba.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação Grupos de WhatsApp)
Tragédia Rural Há 3 horas

Acidente com caminhão caçamba deixa vítima fatal no interior de Tenente Portela

Homem identificado como Clevison Gabriel morreu após ocorrência registrada em uma lavoura na comunidade do ABC
Geral Há 5 horas

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas

Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Crime Ambiental Há 6 horas

Descarte irregular de lixo preocupa moradores às margens da RSC-472 em Tenente Portela

A Prefeitura alerta que intensificará a fiscalização, buscará identificar os responsáveis pelo descarte irregular e aplicará as sanções legais cabíveis.

 -
Detran Há 8 horas

Novas regras para o processo de habilitação entram em vigor no RS nesta segunda (5)

A partir desta segunda-feira (5/1), candidatos do Rio Grande do Sul já podem iniciar o processo de habilitação com as novas regras: etapa teórica s...

 (Foto: Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela)
Legislativo Há 9 horas

Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela

Sobra do duodécimo de 2025 será sugerida para ações sociais, culturais, esportivas e de saúde no município

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
21° Sensação
2.54 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 34 minutos

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Internacional Há 1 hora

Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Internacional Há 1 hora

Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade na tramitação de ações de investigação de paternidade
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,536,87 +4,43%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias