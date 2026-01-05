Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente com caminhão caçamba deixa vítima fatal no interior de Tenente Portela

Homem identificado como Clevison Gabriel morreu após ocorrência registrada em uma lavoura na comunidade do ABC

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
05/01/2026 às 18h07 Atualizada em 05/01/2026 às 18h36
Acidente com caminhão caçamba deixa vítima fatal no interior de Tenente Portela
(Foto: Divulgação Grupos de WhatsApp)

Um grave acidente envolvendo um caminhão caçamba resultou em uma vítima fatal por volta das na manhã desta segunda-feira na comunidade do ABC, interior do município de Tenente Portela. O acidente ocorreu por volta das 10 horas, em uma área de lavoura.

A Reportagem da Rádio Província entrou em contato com  o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde a vítima foi identificada como Clevison Gabriel. Ele morava atualmente em Tenente Portela e possuía uma trajetória conhecida na região, onde atuou como professor.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas oficialmente. Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram o óbito da vítima.

A Brigada Militar está atuando no local e a Polícia Civil está investigando o caso.


Em breve mais detalhes


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina
Geral Há 5 horas

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas

Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Crime Ambiental Há 6 horas

Descarte irregular de lixo preocupa moradores às margens da RSC-472 em Tenente Portela

A Prefeitura alerta que intensificará a fiscalização, buscará identificar os responsáveis pelo descarte irregular e aplicará as sanções legais cabíveis.

 -
Detran Há 8 horas

Novas regras para o processo de habilitação entram em vigor no RS nesta segunda (5)

A partir desta segunda-feira (5/1), candidatos do Rio Grande do Sul já podem iniciar o processo de habilitação com as novas regras: etapa teórica s...

 (Foto: Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela)
Legislativo Há 9 horas

Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela

Sobra do duodécimo de 2025 será sugerida para ações sociais, culturais, esportivas e de saúde no município

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
21° Sensação
2.54 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 34 minutos

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Internacional Há 1 hora

Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Internacional Há 1 hora

Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade na tramitação de ações de investigação de paternidade
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,536,87 +4,43%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias