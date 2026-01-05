Acidente com caminhão caçamba deixa vítima fatal no interior de Tenente Portela

Um grave acidente envolvendo um caminhão caçamba resultou em uma vítima fatal por volta das na manhã desta segunda-feira na comunidade do ABC, interior do município de Tenente Portela. O acidente ocorreu por volta das 10 horas, em uma área de lavoura.

A Reportagem da Rádio Província entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde a vítima foi identificada como Clevison Gabriel. Ele morava atualmente em Tenente Portela e possuía uma trajetória conhecida na região, onde atuou como professor.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas oficialmente. Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram o óbito da vítima.

A Brigada Militar está atuando no local e a Polícia Civil está investigando o caso.





Em breve mais detalhes







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.







