Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela

Sobra do duodécimo de 2025 será sugerida para ações sociais, culturais, esportivas e de saúde no município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela
05/01/2026 às 11h54
Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela
(Foto: Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela)
A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela comunicou no último dia do ano, a devolução da sobra do duodécimo referente ao exercício de 2025, no valor total de R$ 259.953,75. O montante, composto por R$ 242.567,75 de Capital e R$ 17.386,00 de Rendimentos.
A iniciativa da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Mauro José Ludwig, pretende contribuir com ações sociais, esportivas, culturais e de saúde no município, reforçando o compromisso do Legislativo com o bem-estar da comunidade e o apoio às entidades que atuam diretamente junto à população.
Como sugestão de destinação, a Câmara indicou a alocação dos recursos nas seguintes entidades e valores:
R$ 145.000,00 para a Associação dos Pequenos Agricultores de Lajeado Leão;
R$ 10.000,00 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela;
R$ 10.000,00 para o CTG Sentinela da Fronteira;
R$ 10.000,00 para o CTG Guardiões da Fronteira;
R$ 14.953,75 para os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela;
R$ 10.000,00 para a Associação Portelense de Futebol Clube;
R$ 10.000,00 para o Clube Esportivo Recreativo Miraguai;
R$ 10.000,00 para a Associação Recreativa Leão da Colina;
R$ 10.000,00 para a Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento de Animais – APPATA;
R$ 10.000,00 para a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio;
R$ 10.000,00 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tenente Portela (APAE);
R$ 10.000,00 para a Associação de Pais e Amigos da Escola Garoto Bom de Bola.
O presidente Mauro José Ludwig agradeceu o empenho dos pares e explicou que a medida visa acelerar o atendimento a projetos e serviços essenciais prestados pelas entidades indicadas, potencializando benefícios diretos à população de Tenente Portela.
Importante esclarecer: a sugestão de destinação apresentada pela Câmara constitui indicação do Poder Legislativo e tem caráter recomendatório; o repasse dos valores e a execução financeira são de exclusiva prerrogativa do Poder Executivo Municipal.
 
 
 
 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 minutos

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas

Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Crime Ambiental Há 1 hora

Descarte irregular de lixo preocupa moradores às margens da RSC-472 em Tenente Portela

A Prefeitura alerta que intensificará a fiscalização, buscará identificar os responsáveis pelo descarte irregular e aplicará as sanções legais cabíveis.

 -
Detran Há 4 horas

Novas regras para o processo de habilitação entram em vigor no RS nesta segunda (5)

A partir desta segunda-feira (5/1), candidatos do Rio Grande do Sul já podem iniciar o processo de habilitação com as novas regras: etapa teórica s...

 (Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)
Segurança Há 5 horas

Polícia Penal barra quase 2,9 mil celulares nos presídios gaúchos em 2025

Ações externas impediram a entrada de celulares, drogas e outros materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul

 (Foto: Chico Santana/SEL)
Estado Gaúcho Há 5 horas

Governo gaúcho tem 32 licitações programadas para o início de 2026

No total, serão 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
26° Sensação
2.13 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Economia Há 27 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 27 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela
Câmara Há 27 minutos

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova jornada diferenciada para cuidador de pessoa com deficiência
Sociedade Há 1 hora

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,33%
Euro
R$ 6,33 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,800,49 +5,05%
Ibovespa
162,054,83 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias