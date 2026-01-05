Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela comunicou no último dia do ano, a devolução da sobra do duodécimo referente ao exercício de 2025, no valor total de R$ 259.953,75. O montante, composto por R$ 242.567,75 de Capital e R$ 17.386,00 de Rendimentos.

A iniciativa da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Mauro José Ludwig, pretende contribuir com ações sociais, esportivas, culturais e de saúde no município, reforçando o compromisso do Legislativo com o bem-estar da comunidade e o apoio às entidades que atuam diretamente junto à população.

Como sugestão de destinação, a Câmara indicou a alocação dos recursos nas seguintes entidades e valores:

R$ 145.000,00 para a Associação dos Pequenos Agricultores de Lajeado Leão;

R$ 10.000,00 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela;

R$ 10.000,00 para o CTG Sentinela da Fronteira;

R$ 10.000,00 para o CTG Guardiões da Fronteira;

R$ 14.953,75 para os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela;

R$ 10.000,00 para a Associação Portelense de Futebol Clube;

R$ 10.000,00 para o Clube Esportivo Recreativo Miraguai;

R$ 10.000,00 para a Associação Recreativa Leão da Colina;

R$ 10.000,00 para a Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento de Animais – APPATA;

R$ 10.000,00 para a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio;

R$ 10.000,00 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tenente Portela (APAE);

R$ 10.000,00 para a Associação de Pais e Amigos da Escola Garoto Bom de Bola.