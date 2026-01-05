Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Penal barra quase 2,9 mil celulares nos presídios gaúchos em 2025

Ações externas impediram a entrada de celulares, drogas e outros materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Ascom Polícia Penal
05/01/2026 às 11h37
Polícia Penal barra quase 2,9 mil celulares nos presídios gaúchos em 2025
(Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)

A atuação da Polícia Penal ao longo de 2025 impediu a entrada de uma quantidade significativa de materiais ilícitos nos presídios do Rio Grande do Sul. Dados do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) indicam crescimento nas apreensões realizadas em ações extramuros, como rondas externas e a antecipação de arremessos manuais ou com uso de drones sobre as muralhas das unidades prisionais.

Durante o ano, os servidores penitenciários evitaram a entrada de 2.893 aparelhos celulares no sistema prisional. Em 2024, haviam sido apreendidos 2.667 aparelhos, o que representa um aumento de 8,5%. Já em relação aos chips para celulares, o crescimento foi ainda mais expressivo: 67%, passando de 1.101 unidades em 2024 para 1.836 em 2025. O levantamento considera exclusivamente ações preventivas externas, não incluindo apreensões feitas em revistas gerais nas galerias, fiscalizações pontuais em celas ou cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A segurança é uma das áreas prioritárias do governo estadual. Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, os dados demonstram a eficiência do trabalho realizado. “São números que evidenciam a capacidade técnica dos servidores e a atuação firme contra o crime organizado, contribuindo de forma decisiva para o trabalho integrado da segurança pública e para a melhoria dos indicadores do Estado”, avalia.

No combate à tentativa de entrada de entorpecentes, o volume de apreensões também apresentou aumento significativo. Em 2025, foram confiscados 426,3 quilos de drogas, contra 225,5 quilos no ano anterior, o que representa um crescimento de 89%. O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, destaca que os resultados são reflexo de um conjunto de medidas, como o fortalecimento da inteligência penitenciária, o aprimoramento dos protocolos de segurança e o investimento em tecnologias, incluindo sistemas antidrone.

As tentativas de introdução de armas brancas também foram monitoradas. Em 2024, foram interceptados 174 objetos desse tipo, número que subiu para 184 em 2025. Segundo o diretor do DSEP, Anderson Prochnow, os resultados demonstram a atuação contínua e comprometida dos servidores. Ele ressalta que o trabalho da Polícia Penal ocorre tanto dentro quanto no entorno das unidades prisionais, em alinhamento com as diretrizes do programa RS Seguro, contribuindo para a manutenção dos índices de segurança pública no Estado.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 12 minutos

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas

Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Crime Ambiental Há 1 hora

Descarte irregular de lixo preocupa moradores às margens da RSC-472 em Tenente Portela

A Prefeitura alerta que intensificará a fiscalização, buscará identificar os responsáveis pelo descarte irregular e aplicará as sanções legais cabíveis.

 -
Detran Há 4 horas

Novas regras para o processo de habilitação entram em vigor no RS nesta segunda (5)

A partir desta segunda-feira (5/1), candidatos do Rio Grande do Sul já podem iniciar o processo de habilitação com as novas regras: etapa teórica s...

 (Foto: Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela)
Legislativo Há 4 horas

Câmara de Vereadores devolve R$ 259,9 mil e indica recursos para entidades de Tenente Portela

Sobra do duodécimo de 2025 será sugerida para ações sociais, culturais, esportivas e de saúde no município

 (Foto: Chico Santana/SEL)
Estado Gaúcho Há 5 horas

Governo gaúcho tem 32 licitações programadas para o início de 2026

No total, serão 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
26° Sensação
2.13 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Economia Há 27 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 27 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela
Câmara Há 27 minutos

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova jornada diferenciada para cuidador de pessoa com deficiência
Sociedade Há 1 hora

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,33%
Euro
R$ 6,33 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,800,49 +5,05%
Ibovespa
162,054,83 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias