Governo gaúcho tem 32 licitações programadas para o início de 2026

No total, serão 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
05/01/2026 às 11h34
(Foto: Chico Santana/SEL)

A contratação de uma empresa para a execução de reforma da pista de atletismo e das instalações elétricas do sistema de iluminação a LED do Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, é uma das 32 licitações da semana de 5 a 9 de janeiro previstas pela Celic (Central de Licitações), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS.

O certame, realizado a pedido da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, está agendado para sexta-feira (9), às 9h30min, e contempla a pista de 400 metros, com oito raias, do complexo. O valor de referência da licitação, realizada na modalidade de pregão eletrônico, é de R$ 6,7 milhões e tem o menor preço ofertado pelas empresas interessadas como critério de julgamento.

Para esta semana, também está previsto certame para contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção predial, para um total de 25 postos de trabalho, no complexo do Palácio Piratini. A abertura das propostas também está marcada para sexta-feira (9), às 9h30min.

Estão previstos ainda pregões para a aquisição de equipamentos de informática, de laboratório, materiais gráficos, equipamentos de segurança, entre outros.

“No total, serão 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS”, informou o governo do Estado.





