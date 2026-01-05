Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026

As inscrições para o primeiro lote de projetos de 2026 do Programa Pró-Esporte/RS - Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), seguem abertas até as 12h de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/01/2026 às 11h21
Governo abre inscrições para primeiro lote do Programa Pró-Esporte 2026
-

As inscrições para o primeiro lote de projetos de 2026 do Programa Pró-Esporte/RS - Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), seguem abertas até as 12h de 31 de janeiro. A iniciativa do governo do Estado, realizada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), possibilita a captação de recursos por meio de incentivo fiscal para a execução de projetos esportivos em diferentes regiões do Estado.

Além dessa etapa, o programa contará com nova janela de recebimento de projetos em julho de 2026, ampliando as oportunidades de participação ao longo do ano. Nesse lote, poderão ser inscritos projetos com início ou execução entre 1º de agosto de 2026 e 31 de janeiro de 2027, nas linhas de financiamento I a IX do programa, conforme previsto na Instrução Normativa SEL nº 02/2024.

Para participar, é necessário possuir inscrição no Cadastro Estadual de Proponente (CEP). Cada interessado pode manter até quatro projetos ativos simultaneamente no sistema.

A janela final de 2025 registrou 704 projetos inscritos, o maior volume já contabilizado em uma única etapa do Pró-Esporte. A avaliação está em fase final pela Câmara Técnica, com divulgação dos resultados prevista para este mês ainda.

Mais informações estão disponíveis no site do programa . Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (51) 3215-9405 e (51) 3215-9446.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Pietro Rizzato/WPS Italy
Esportes Há 7 horas

Sesc Verão começa em São Paulo com mais de mil atividades esportivas

Atleta paralímpico Gabrielzinho é dos participantes do evento
Esportes Há 22 horas

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar

Carioca estrearia na temporada 2026 do tênis na madrugada de segunda

 Projeto de Lei nº 090/2025 foi aprovado, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (22/12) (Foto: Diones Roberto Becker)
Esporte Há 24 horas

Edis aprovam texto que garante renovação do contrato de escolinha de futebol em Coronel Bicaco

Empresa realiza três treinamentos por semana no Estádio Municipal
Esportes Há 2 dias

Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior

Maior competição de base do país reúne 128 times na fase de grupos
Esportes Há 2 dias

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
26° Sensação
2.13 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Economia Há 27 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 27 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela
Câmara Há 27 minutos

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova jornada diferenciada para cuidador de pessoa com deficiência
Sociedade Há 1 hora

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,33%
Euro
R$ 6,33 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,800,49 +5,05%
Ibovespa
162,054,83 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias